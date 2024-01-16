Elon Musk'ın robotları tişört katlıyor

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Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, "Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak" dedi.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.

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*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.