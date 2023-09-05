Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım

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Elon Musk resmi X hesabı üzerinden bir dizi gönderi yayınlayarak ADL'ye göndermede bulundu.

Musk ilk gönderisinde, "Çok açık olmak gerekirse, ifade özgürlüğü taraftarıyım, ancak her türlü antisemitizme karşıyım" ifadelerini kullanırken takipçisinden gelen, "Bunu kim sorguluyor ki?" sorusu üzerine ‘İftira Karşıtı Birliği’nin kendisine uzun bir süredir yalan ifadeler kullanarak satın alımdan bu yana, ADL'nin yanlış bir şekilde anti-Semitik olmakla suçlayarak platformu (X - Twitter) öldürmeye çalıştıklarını belirtti.

"REKLAM GELİRİMİZ 'ADL' BASKISI YÜZÜNDEN DÜŞTÜ"

Musk gönderilerinin devamında reklam gelirlerinin düşmesine vurgu yaparak, "ABD reklam gelirimiz, esas olarak reklamverenler üzerindeki ADL baskısı nedeniyle yüzde 60 oranında düştü (reklamverenlerin bize söylediği şey bu), bu yüzden neredeyse X / Twitter'ı öldürmeyi başardılar!" dedi.

"'ANTİ' İFADESİNİ KALDIRMALARI GEREKECEK"

Musk, "Bu devam ederse, ironik bir şekilde, "Anti Defamation" League'e karşı bir hakaret davası açmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. İftira davasını kaybederlerse, isimlerinin "karşıt" (anti) kısmını bırakmaları gerekecek" şeklinde gönderi yayınladı.

İşte Musk'ın o tweetleri...

If this continues, we will have no choice but to file a defamation suit against, ironically, the “Anti-Defamation” League.



If they lose the defamation suit, we will insist that they drop the the “anti” part of their name, since obviously … 😂 — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023