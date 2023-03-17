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Türkiye'nin 11 ilinde büyük etkiler yaratan ve ilk günden itibaren telekomünikasyon firmalarının yetersiz afet planlaması konusunda eleştiriler aldığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 40 gün geçtikten sonra hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri'nin maddi kaybını ortaya koyan raporda, elektronik haberleşme altyapısına ilişkin bilgilere de yer verildi.

2006 BAZ İSTASYONUNUN HASAR DEĞERLENDİRMESİ TAMAMLANDI

Raporda, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan elektronik haberleşme altyapısına ilişkin bilgilere göre işletmecilerin santral noktalarında yer alan cihazlarında 439 milyon TL, şebeke altyapısında 272 milyon TL, baz istasyonlarında 1,275 milyar TL ve son kullanıcı donanımlarında 131 milyon TL olmak üzere toplam yaklaşık 2,117 milyar TL hasar olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu tahminin hasar tespit çalışmalarının ilerlemesi ile netleşebileceği değerlendirilmektedir. Bölgede bulunan 2006 baz istasyonunun hasar değerlendirmesi tamamlanmamıştır" denildi.

KULELERDE YER ALAN BAZ İSTASYONLARI DAHA AZ ETKİ GÖRDÜ

Depremlerin raporunda kulelerde yer alan baz istasyonlarının çoğunlukla hasarsız veya az hasarlı olduğu tahmin edildiği vurgulanarak, "Yıkılan binalar SBB Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu üzerinde ve şehir merkezlerinde kalabalık bölgelerde kurulan baz istasyonlarındaki hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. BTK’nin Diyarbakır Yenişehir Bölge Müdürlüğü Binası orta hasarlı olarak bildirilmiş ancak maliyeti henüz hesaplanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

KURUM BİNALARI DA HASAR ALDI

BTK’nin Diyarbakır Yenişehir Bölge Müdürlüğü Binası orta hasarlı olarak bildirilmiş ancak maliyetinin henüz hesaplanmadığı belirtilen rapora göre,

Posta ve Telefon Teşkilatı (PTT) A.Ş’nin bölgede yer alan 394 işyerinden 8’inin yıkıldığı, 92’sinin

ağır hasarlı, 23’ünün orta hasarlı, 207’sinin az hasarlı ve 50’sinin hasarsız olduğu tespit edilmiştir.

Toplam hasar maliyeti yaklaşık 1,3 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. 14 işyerinde hasar tespiti

çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) bölgede yer alan 94 verici istasyonu çoğunlukla dağlık

bölgelerde küçük istasyonlar olmaları nedeniyle az hasarlı veya hasarsızdır. TRT’ye ait bölgede

bulunan Çukurova ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğü binaları ve lojmanların toplam hasarı yaklaşık

2 milyon TL olarak bildirildi.

YIKILAN BAZ İSTASYONLARI GÜNLERCE HİZMET VEREMEMİŞTİ

İlk günden bu yana deprem bölgesindeki en büyük sorunlardan bir tanesi iletişimsizlik olmuş ve bu sebeple telekomünikasyon firmaları da eleştirilmişti. Firmalardan art arda gelen açıklamalar gerkli çalışmaların yapıldığı yönünde olsa da, iletişimsizlik günlerce sürmüş bu sebeple arama kurtarma çalışmaları dahi sekteye uğramıştı. Daha sonrasında bölgeye giden mobil baz istasyonları ile iletişim sağlanmıştı.

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