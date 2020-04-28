28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması elektrik tüketimini etkiliyor. Sanayi ve ticarethanede elektrik talebi düşerken, konutlarda talep yüzde 20’ye kadar artış kaydetti.
Peki, 23 Nisan’dan başlayarak, 26 Nisan Pazar gece yarısına kadar süren, 4 günlük sokağa çıkma yasağı elektrik tüketimini nasıl etkiledi? Bu soruya, 23 ve 24 Nisan günleri tüketimi üzerinden yanıt arayacağız. Hafta sonları genelde birçok sanayi kolunda ve ticarethanede tatil olduğu için tüketim doğal olarak düşüyor. Tüketim genelde aynı seyri izliyor. Tabii, salgın döneminde hafta sonu tüketimi de önceki yıllara göre bir miktar düşüş gösterdi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Yasağın ilk günü olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı Perşembe günü tüketim 601 milyon kilovatsaat oldu. Önceki yıl aynı gün tüketim, 705 milyon kilovatsaat düzeyinde gerçekleşmişti.
24 Nisan 2020’de 615 milyon kilovatsaat tüketim gerçekleşti. Geçen yıl aynı günde tüketim 762 milyon kilovatsaat ölçülmüştü. Normal bir iş gününe göre sokağa çıkma yasağının uygulandığı cuma günü tüketim hemen hemen beşte bir oranında azaldı.
Geçen hafta 20 Nisan Pazartesi, 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri elektrik tüketimi ne oldu? Pazartesi günü 640 milyon, salı günü 690 milyon ve çarşamba günü de 692 milyon kilovatsaat tüketim gerçekleşti.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı cuma günü elektrik tüketimi, salgın koşullarının normali sayılan iş günü olarak kabul edilen çarşamba gününe göre de 77 milyon kilovatsaatlik düşüş gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!