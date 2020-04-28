Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması elektrik tüketimini etkiliyor. Sanayi ve ticarethanede elektrik talebi düşerken, konutlarda talep yüzde 20’ye kadar artış kaydetti.

Peki, 23 Nisan’dan başlayarak, 26 Nisan Pazar gece yarısına kadar süren, 4 günlük sokağa çıkma yasağı elektrik tüketimini nasıl etkiledi? Bu soruya, 23 ve 24 Nisan günleri tüketimi üzerinden yanıt arayacağız. Hafta sonları genelde birçok sanayi kolunda ve ticarethanede tatil olduğu için tüketim doğal olarak düşüyor. Tüketim genelde aynı seyri izliyor. Tabii, salgın döneminde hafta sonu tüketimi de önceki yıllara göre bir miktar düşüş gösterdi.

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Yasağın ilk günü olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı Perşembe günü tüketim 601 milyon kilovatsaat oldu. Önceki yıl aynı gün tüketim, 705 milyon kilovatsaat düzeyinde gerçekleşmişti.

24 Nisan 2020’de 615 milyon kilovatsaat tüketim gerçekleşti. Geçen yıl aynı günde tüketim 762 milyon kilovatsaat ölçülmüştü. Normal bir iş gününe göre sokağa çıkma yasağının uygulandığı cuma günü tüketim hemen hemen beşte bir oranında azaldı.

Geçen hafta 20 Nisan Pazartesi, 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri elektrik tüketimi ne oldu? Pazartesi günü 640 milyon, salı günü 690 milyon ve çarşamba günü de 692 milyon kilovatsaat tüketim gerçekleşti.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı cuma günü elektrik tüketimi, salgın koşullarının normali sayılan iş günü olarak kabul edilen çarşamba gününe göre de 77 milyon kilovatsaatlik düşüş gösterdi.