Vespa, Elettrica modeliyle tüketicilere elektrikli bir seçenek sundu. 49 bin 900 TL’lik lansmana özel satış fiyatıyla Türkiye'de satışa sunulan Vespa Elettrica, modele özgü gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla dikkat çekiyor.

4 saat içinde şarj olabildiği açıklanan elektrikli Vespa'nın, tam şarj ile 100 km menzil sunduğu kaydedildi. Motosikletin anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten motorun, performans anlamında markanın geleneksel içten yanmalı motorlarına yakın özellikler sergilediği kaydediliyor.

AKILLI TELEFONDAN KONTROL EDİLİYOR

Vespa Elettrica'nın multimedya platformu sayesinde motosikletle ilgili birçok veriye akıllı telefonlar üzerinden de erişim imkânı tanıdığı açıklanırken, motosikletin 4.3 inç boyutundaki TFT gösterge tablosunun, ışık koşullarına ve dört seviye parlaklık ayarına sahip olduğu aktarıldı.

Ekranın merkezinde hız, seçilen sürüş modları, km cinsinden kalan mesafe ve akü şarjı (%) gibi ana bilgileri yer alırken, akıllı telefonda yer alan 'Elektrikli Vespa Uygulaması' ile de araca bağlanarak tüm mesaj ve bildirimlerin, TFT ekran üzerinden ulaşımına imkânı tanınıyor.