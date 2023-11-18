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        Haberler Ekonomi Otomobil SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektrikli otomobillerde ÖTV tutarı değişti - Otomobil Haberleri

        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği

        Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, motor gücü 160 kW'nın altında kalan otomobillerde matrah (vergisiz fiyat) limitleri artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, en düşük ÖTV dilimi olan yüzde 10'luk dilime giren elektrikli otomobiller için esas alınan matrah limiti 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Böylece, daha çok elektrikli modelin yüzde 10 ÖTV diliminde kalmasının önü açıldı. Motor gücü 160 kW'nın üstünde kalan elektrikli otomobillerin matrah limitleri ise değişmeden aynı kaldı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 18.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:30
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        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
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        Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) değişiklik yapıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrik otomobillerin ÖTV oranını belirleyen matrah, yani vergisiz fiyat limiti artırıldı.

        Buna göre, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah limiti yüzde 16 kadar artırılarak 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

        Bu gruba giren otomobillerde matrah değerinin 200 bin TL kadar yükseltilmesi, daha fazla elektrikli otomobilin yüzde 10 ÖTV dilimine girmesinin de önü açılmış oldu. Ayrıca, elektrikli otomobillere sağlanan dolaylı teşvikin de kapsamının genişletildiği söylenebilir.

        Yapılan değişikliğe göre, motor gücü 160 kW'yı geçmeyen elektrikli otomobillerde matrah değeri 1 milyon 450 bin TL'yi aşanlar ise yüzde 40 ÖTV dilimine girecek.

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        Öte yandan, motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerin ÖTV'sinin belirleyen matrah limitlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu durum alışık olmadık bir tablo yarattı.

        Öyle ki, hem içten yanmalı hem de elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV sisteminde, vergi oranlarını belirleyen matrah limitleri araçların vergisiz fiyatı ile doğru orantılı bir biçimde artıyordu.

        Fakat, yapılan son değişiklik ile motor gücü 160 kW'yı aşan ve baz fiyatı daha yüksek otomobillerin ÖTV oranlarını belirleyen matrah limiti değişmedi ve 1 milyon 350 bin TL'de kaldı.

        Dolayısı ile, bu gruba giren otomobillerin matrah limiti, kendilerinden daha düşük teknolojiye sahip elektrikli otomobillerin matrah limitinin 100 bin TL altında kalmış oldu. Yani, daha yüksek teknolojiye sahip elektrikli otomobillerin matrah limitinin, daha az teknolojiye sahip elektrikli otomobillerin matrah limitinden düşük kaldığı bir durum ortaya çıkmış oldu.

        BİRÇOK OTOMOBİL YÜZDE 10 ÖTV SINIRINDAYDI

        Başta Çin'den son dönemde gelen elektrikli otomobiller olmak üzere, birçok elektrikle çalışan otomobil yüzde 10 ÖTV'nin üst sınırında kalacak şekilde piyasaya sunulmuştu.

        Yapılan düzenleme ile, döviz kurundaki artışa karşın bu otomobillerin ÖTV oranı korunmuş olacak.

        Ayrıca, yerli elektrikli otomobil Togg'un da fiyatının yüzde 10 ÖTV'de kalmasının önü açılmış oldu. Henüz 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonu satışa sunulmayan Togg'un arkadan itişli versiyonunda motor gücü 160 kW olarak açıklanıyor.

        Yerli otomobilin uzun menzile sahip V2 versiyonun fiyatı ise 1 milyon 563 bin 500 TL ile yüzde 10 ÖTV'nin üst sınırında bulunuyordu. Düzenleme ile bu versiyonun fiyatı artırılsa bile yüzde 10 ÖTV'de kalması garantilenmiş oldu.

        Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, bugüne kadar bayilerde tüm vergiler dahil 1 milyon 650 bin TL'nin altında satılan ve motor gücü 160 kW'yi geçmeyen elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV'de yer alıyordu.

        Yapılan güncelleme ile, bu gruba giren elektrikli otomobiller artık 1 milyon 914 bin TL'ye kadar yüzde 10 ÖTV diliminde kalabilecek.

        Sonuç olarak, matrah limitinin yüzde 16 kadar artırılması, elektrikli otomobillerinde düşük ÖTV oranını korumak isteyen markaların da en fazla bu oranda zam yapabileceği anlamına geliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Yiğitcan Yıldız
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