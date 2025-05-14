Elektrikli Ford'lar Türkiye'ye geldi

Ford Türkiye tam elektrikli yeni modellerini satışa sundu. Markanın tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan tarafından üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom düzenlenen bir lansman etkinliği ile tanıtıldı.

Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye'nin İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "Ford Pro ile ticari müşterilerimize akıllı filo yönetimi, dinamik araç planlamaları, şarj altyapıları, öngörülebilir maliyet çözümleri ile sadece araç değil bir ekosistem, uçtan uca entegre çözümler sunuyorduk. Şimdi bu altyapı ve deneyim binek araçlar için de son kullanıcıların hizmetinde. Çünkü bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil; bir ekosistem" dedi.

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Elektrikli geleceği adım adım inşa ettiklerinin altını çizen Yücetürk, "Türkiye’de en zengin elektrikli ürün gamını en köklü bayi ağı ile satışa sunuyoruz. Satışa sunduğumuz 100 aracın yaklaşık 75’ini Ford Otosan’da üretiyoruz. Bizim için üzerinde uzun süre çalıştığımız ekosistemi kurmak ve müşterilerimize arzu ettiğimiz hizmeti vermek en az araçlarımızı pazara sunmak kadar önemliydi" diye konuştu.

Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu ise, markanın elektrifikasyon stratejisine vurgu yaptığı konuşmasında, "Bizim için dönüşüm elektriğe geçiş, bir motor değişimi değil, bir zihin değişimi. Araçlarımız ve hizmetlerimizle yarattığımız yepyeni bütün bir ekosistem kuruyoruz. Bugün otomotivdeki elektrik dönüşümünde de kritik bir rolümüz olduğunu biliyoruz. Bakış açımızla elektrikte yeni bir çağ açıyoruz. Buna da Elektriğin Ford Çağı diyoruz" dedi.