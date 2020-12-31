Yeni tarife, bu gece yarısı uygulamaya girecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) söz konusu kararı dünkü toplantısında aldığı, kararın yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildiği belirtiliyor. 1 Ekim’de de elektriğe yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı. Türkiye’de, elektrik fiyatları 3’er aylık dönemlerle “maliyetler” dikkate alınarak, gözden geçiriliyor.

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