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        Ekranda Narin acısı

        Narin Güran cinayeti Türkiye'nin yüreğini dağladı. Habertürk spikeri Sena Alkan da, Narin'in cenaze haberini sunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:52
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        Türkiye Narin Güran'a ağlıyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır'daki köyünde defnedilen küçük kızın cenaze töreni yürekleri yaktı.

        Habertürk spikeri Sena Alkan da, Narin'in cenaze haberini sunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Yayında güçlükle konuşan Alkan şunları söyledi:

        "Narin'in cenazesi şimdi mezarlığa doğru götürülüyor. Özür dilerim ama bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. Mezarlığa taşınıyor. Anne, baba, ağabeyler en yakınları bu cenazede yok ama o artık hepimizin evladı. Narin, inanın genel düsturla yetiştirildim ama soğuk kanlılığımı korumak gerçekten çok zor. "

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