27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekol Lojistik, İtalyan UBV Grup ile uzun soluklu bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şube ve dağıtım ağını genişleterek hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Ekol, 2020’den itibaren İtalya’daki taşımacılık faaliyetlerini UBV Grup organizasyonunda geliştirecek.
Uluslararası grupaj taşımacılığında faaliyet gösteren UBV'nin cirosunun 130 milyon euroyu bulduğu belirtildi. Şirketin, İtalya’nın önemli sanayi bölgelerinde kendi tesisleri ile faaliyet gösterdiği kaydedildi.
İş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, sektöründe 60 yılı aşkın deneyime sahip UBV Grup ile Ekol’ün benzer özellikler taşıdığını belirterek, her iki şirketin çalışanları ve müşterileri için uzun vadeli gelecek yaratmak istediğini söyledi.
'VERİMLİLİK ARTIŞI YARATACAK'
Gerçekleştirilen iş birliğinin Ekol’ün Avrupa pazarındaki stratejik gelişimi için önemli olduğuna dikkat çeken Musul, "UBV’nin İtalya’nın kilit sanayi bölgelerinde kendi tesisleri bulunuyor. Ekol müşterileri buralardaki tesislerden yararlanarak verimlilik artışı sağlayacak" diye konuştu.
UBV Grup Başkanı Pietro Porro ise, "Anlaşma ile Ekol’ün teknolojik bilgi birikimine, Avrupa’daki 67 destinasyona günlük çıkışlı hizmet sunma hedefini ekliyoruz. 10 yılı aşkın bir süredir stratejik tüketim ve üretim alanlarına sunduğumuz günlük bağlantılar ile İtalya’ya kara yoluyla yapılan gönderimlerde Avrupa’nın lider taşımacılık şirketi haline geldik" dedi.
İş birliği kapsamında Ekol, faaliyette bulunduğu ülkelerde UBV’nin gelişmesine destek olacak. Her iki şirketin büyüme planlarına göre, şu anda yılda 150 bin olan siparişin, üç yıl içerisinde yılda 300 bin siparişe çıkarılması planlanıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki teslimatlar ise 96 saatte yapılacak.
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