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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EIT RawMaterials - TETHYS Türkiye'de 'EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni açtı - İş-Yaşam Haberleri

        EIT RawMaterials - TETHYS Türkiye'de 'EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni açtı

        Hammadde değer zincirinin tamamını kapsayan 300 ortak kuruluşuyla en büyük ve en aktif hammadde bilgi ve yenilik ağı olan EIT RawMaterials, İstanbul, Türkiye'de EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni kurmak üzere TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:03
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        'Orta Koridor'u buluşturan toplantı
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        EIT RawMaterials - TETHYS: Trans-Avrasya Geçidi İstanbul, Türkiye'de 'EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni açtı.

        Dünyanın en büyük hammadde tedarik platformu olan EIT RawMaterials ve Türkiye merkezli Tethys TransEurasian Gateway arasında kurulan çok kapsamlı ortaklık anlaşması, EIT RawMaterials hammadde tedarik ve yatırım platformunun yaptığı Avrupa Birliği dışındaki ilk ve en kapsamlı işbirliği olarak kayda geçecek.

        Hayata geçirilen Orta Koridor girişiminin paydaşları ve çok sayıda yatırımcı İstanbul'da bir araya geldi. Madencilik, altyapı ve finans konusunda yeni anlaşmalar imzalandı.

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        Anlaşmalarla birlikte Orta Koridor'un transit geçiş koridoru olmaktan çıkıp ekonomi koridoru olması hedefleniyor. Çin'den başlayan Orta Koridor, Orta Asya ve Hazar bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlıyor. Hedef Tarihi İpek Yolu'nun canlanması, bu doğrultuda İstanbul'da bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

        "ÇIĞIR AÇAN MİRASI BIRAKTIĞI İÇİN BERAT ALBAYRAK'A VE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ AZERBAYCAN EKONOMİ BAKANI MİKAİL CABBAROV'A TEŞEKKÜR EDERİM"

        TETHYS Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Keser Berber, kürsüde yaptığı konuşmasında projeye katkı sunanlara teşekkür etti. Leyla Keser Berber, "Türkiye'de kritik malzemelerle ilgili stratejimiz ve yol haritamız yeşil kitap ile dizayn edildi. Bu kitap eski Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından hazırlandı. Ona bu çığır açan mirası bıraktığı için teşekkür ederim. Yakın iş birliği içinde olduğumuz Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'a teşekkür etmek isterim. Türk Teşkilatları Birliği ve özellikle Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman Bey'e teşekkür ederim. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'a bugün bizimle olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

        Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan TETHYS Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Keser Berber, toplantıya dair detayları aktardı. Leyla Keser Berber, "Bugün düzenlediğimiz yuvarlak masa toplantısı aslında bizim bir kilometre taşımız niteliğinde. Ekonomik anlamında özellikle ülkemize ve Orta Asya ülkelerine büyük ekonomik fayda sağlayacak bir 'Orta Koridor'umuz var. Biz altyapıyı madenle birleştirmek istedik. Yol güzergahındaki ülkeler, zengin maden kaynaklarına sahip. Orta Koridor'u ticaret ve ekonomi anlamında yolun geçtiği ülkelere fayda sağlayacak, o ülkelerin değerleriyle bir ekonomi yaratmalarını sağlayacak, iş fırsatlarını artıracak bir güzergah olarak görüyoruz."

        Toplantıya farklı ülkelerden gelen temsilciler ve yatırımcılar katıldı. İnşaat şirketleri, uluslararası finans kuruluşları ve bölgesel paydaşlar arasında iş birliği için görüşmeler yapıldı. Orta Koridor'daki altyapı ve madencilik projelerinin gücünü artırabilecek ortaklıklar belirlendi ve imzalar atıldı.

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