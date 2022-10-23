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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2022 ehliyet değiştirme randevu ekranı

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte 2022 ehliyet değiştirme randevu ekranı

Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar işlemler için araştırmalar yapıyor. gelen son bilgilere göre ehliyete yenileme süreleri uzatıldı. Eski sürücü belgelerini yenilemek zorunda olan belge sahipleri için son gün 31 Aralık 2022 tarihine kadar randevu almaları gerekiyordu. Ülke genelinde binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Buna göre ehliyet yenileme süreleri uzatıldı.

Giriş: 23.10.2022 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen belge sahipleri için 31 Aralık 2022 olan son tarih süresinde değişikliğe gidildi. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü sürenin iki yıl daha uzatıldığını duyurdu. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülere 2025 yılından itibaren idari para cezası kesilecek. Adayların son başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda kilitlenmeye neden olan son yenileme tarihinin güncellenmesiyle birlikte vatandaşlar bir nebze olsun rahat nefes aldı. Son tarihi beklemeden ehliyet yenilemek isteyen belge sahipleri ise aşağıda belirtilen adımları takip etmesi gerekiyor. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte 2022 ehliyet değiştirme randevu ekranı

  • EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

    Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı!

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

  • EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Söz konusu yenileme için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu alınması gerekiyor.

  • SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

    Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

  • SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Ehliyet yenileme işlemleri için randevular hem internet üzerinden hem de Alo 199 Nüfus Müdürlüğü Destek Hattı üzerinden alınabiliyor.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

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