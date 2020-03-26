Reuters

Çinli bir mühendislik şirketi Eğirdir'de pompalı depolama yöntemiyle elektrik üretecek 1,000 MW kurulu güçte hidro elektrik santrali yapımı için KAF Teknik Yapı ile 1.5 milyar dolar tutarında sözleşme imzaladı.

China Energy Engineering Corp'a bağlı China Gezhouba Group International Engineering tarafından dün yapılan açıklamaya göre proje dört adet 250 MW türbinden oluşacak.