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Türkiye’de son haftalarda online alışveriş yapan kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen geciken teslimat süreleriyle ilgili olarak e-ticaret şirketlerinin çatı kuruluşundan önemli bir açıklama geldi.
Black Friday ve Efsane Cuma kampanyaları ile başlayan süreçte online alışveriş yapanlar, bir ayı bulan teslimat süreleri ile karşılaşmıştı. E-ticaret sitelerinden satın aldıkları ürünlerin yolunu gözler hale gelen tüketiciler, yaşadıkları mağduriyetleri de sosyal ağlara da taşımıştı.
Geçen ay satın aldıkları ürünlerin hâlâ teslimatını bekleyen tüketicilerle ilgili olarak Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) bir duyuru yayınladı.
Dernekten “Kargo Teslimatlarıyla İlgili Bilgilendirme” başlığıyla yapılan açıklamada, “Kasım ayında yaşanan yoğun alışveriş döneminde kampanyalara tüm perakende sektörünün geniş katılımı neticesinde kargo şirketlerince özellikle de internet üzerinden verilen siparişlerde teslimat sürelerinin uzadığı ve müşteri memnuniyetinin sağlanması yönünde sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmiştir” denildi.
ETİD’in açıklamasında, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde alışverişin yoğun olduğu bu aylarda ve özellikle kampanya dönemlerinde, gelecekte de müşteri mağduriyetleri yaşanmamasına yönelik sektör tarafından gereken iş birliği çalışmaları yapılmış ve çözümler sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.
GELECEK YIL İÇİN BENZERİ OLMASIN DİYE ÇALIŞILACAK
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kampanya döneminde artan yoğunluk nedeniyle kargo şirketlerinin teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandığını hatırlattı. Ekmekçi, ‘E-ticaret şirketlerinin girişimleri ve gösterilen ortak çabalar neticesinde, müşteri mağduriyetlerine yönelik çözümler bulundu ve önümüzdeki günlerde dağıtım ve ilgili operasyonlar da normal rutinine dönecek” dedi.
Sektör geneline yönelik değerlendirmelerde bulunan ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye’de e-ticaretin perakendenin katılımıyla çok hızlı büyüdüğünü, lojistik ve alt yapı çalışmalarına da önümüzdeki yakın dönemde çok hızlı devam ederek gelecek yıl benzer durumların yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
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