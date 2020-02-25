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Tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara cihazları, aksam, yedek parça ve likitlerinin ithalatı yasaklandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, ısıtılarak veya yakılarak tüketilen, nikotin içersin veya içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara, elektronik nargile dahil her türlü mamulün ithalatı yasaklandı.

Karar çerçevesinde, bu ürünlerim aksam, yedek parça ve likitlerinin de ithali yasak olacak. Ticaret Bakanlığı, söz konusu eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transit ticaretine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili kılındı.