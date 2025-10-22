Dyson, yeni nesil teknolojilerini İstanbul’da tanıttı
Saç bakımından robot süpürgeye, hava temizleyiciden zemin temizleyiciye kadar geniş bir ürün yelpazesiyle Dyson, mühendislik temelli inovasyonlarını Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. İstanbul'da düzenlenen özel etkinlikte, güzellik ve ev teknolojileri alanındaki en yeni ürünler tanıtıldı. Yapay zekâ destekli temizlik sistemlerinden ultra sessiz hava temizleyicilere kadar birçok yenilik ilk kez gösterildi.
İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte Dyson, güzellik ve ev teknolojileri alanındaki en yeni ürünlerini tanıttı. Marka temsilcileri ve mühendisleri, saç şekillendirme cihazlarından robot süpürgelere, hava temizleyicilerden zemin temizleyicilere kadar uzanan geniş ürün yelpazesini katılımcılarla buluşturdu. Etkinlikte, Dyson'ın mühendislik odaklı yaklaşımı ve yapay zekâ destekli çözümleriyle kullanıcı deneyimini nasıl dönüştürdüğü detaylarıyla aktarıldı. Bununla birlikte marka, Türkiye'nin Dyson ülkeleri arasında bir numaraya yükseldiğini de duyurdu.
EV TEKNOLOJİLERİNDE YÜKSEK PERFORMANS
Dyson Ev Ürünleri İnovasyon Direktörü Matt Jennings, temizlik teknolojilerindeki son gelişmeleri paylaştı. Yeni Dyson V16 Piston™ Animal kablosuz süpürge, yüksek motor gücü ve gelişmiş başlık sistemleriyle dikkat çekti. Dünyanın en ince süpürgesi olarak tanıtılan Dyson PencilVac, 38 mm çapındaki gövdesiyle dar alanlarda temizlik kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, ıslak ve kuru zemin temizleyicisi Dyson Clean+Wash Hygiene™ ve sessiz hava temizleyici Dyson HushJet de etkinlikte öne çıkan ürünler arasında yer aldı.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOT SÜPÜRGE
Robotik Ürün Geliştirme Başkanı Geordie Baxter, Dyson Spot+Scrub AI robot süpürgeyi tanıttı. Yapay zeka destekli kamera, leke algılama sistemi ve akıllı navigasyon özellikleriyle donatılan ürün, yaklaşık 200 farklı nesneyi tanıyabiliyor. Süpürge, lekeyi tamamen temizleyene kadar işlemeye devam ediyor ve MyDyson uygulaması üzerinden kullanıcıya temizlik haritası sunuyor.
TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULAN YENİ ÜRÜNLER
Dyson’ın mühendislik temelli yaklaşımı, güzellik ve ev teknolojilerinde performans sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Dyson V16 Piston Animal süpürge, Airwrap Co-anda 2x saç şekillendirme seti ve yeni formülasyon serileri Ekim ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Diğer ürünlerin ise önümüzdeki dönemde raflarda yerini alması bekleniyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM BİR ARADA
GÜZELLİKTE YENİ BİR DÖNEM
Etkinlikte konuşan Dyson Güzellik Kategorisi Global Başkanı Kathleen Pierce, markanın saç bakımındaki inovasyon yolculuğunu aktardı. Yeni Dyson Airwrap™ Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti ile Omega™ ve Chitosan™ formülasyon serileri tanıtıldı. Tasarım Mühendisi Rumyana Dancheva, bu ürünlerin daha güçlü, daha hassas ve daha hızlı şekillendirme sunduğunu belirtti.