Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.649,67 %1,74
        DOLAR 41,9767 %0,06
        EURO 48,7032 %-0,06
        GRAM ALTIN 5.578,90 %0,20
        FAİZ 40,58 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 65,94 %0,24
        BITCOIN 108.151,00 %-2,44
        GBP/TRY 55,9257 %-0,38
        EUR/USD 1,1591 %-0,08
        BRENT 62,23 %1,48
        ÇEYREK ALTIN 9.123,17 %0,22
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Dyson, yeni nesil teknolojilerini İstanbul’da tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Dyson, yeni nesil teknolojilerini İstanbul’da tanıttı

        Saç bakımından robot süpürgeye, hava temizleyiciden zemin temizleyiciye kadar geniş bir ürün yelpazesiyle Dyson, mühendislik temelli inovasyonlarını Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. İstanbul'da düzenlenen özel etkinlikte, güzellik ve ev teknolojileri alanındaki en yeni ürünler tanıtıldı. Yapay zekâ destekli temizlik sistemlerinden ultra sessiz hava temizleyicilere kadar birçok yenilik ilk kez gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni nesil teknolojilerini İstanbul'da tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte Dyson, güzellik ve ev teknolojileri alanındaki en yeni ürünlerini tanıttı. Marka temsilcileri ve mühendisleri, saç şekillendirme cihazlarından robot süpürgelere, hava temizleyicilerden zemin temizleyicilere kadar uzanan geniş ürün yelpazesini katılımcılarla buluşturdu. Etkinlikte, Dyson’ın mühendislik odaklı yaklaşımı ve yapay zekâ destekli çözümleriyle kullanıcı deneyimini nasıl dönüştürdüğü detaylarıyla aktarıldı. Bununla birlikte marka, Türkiye’nin Dyson ülkeleri arasında bir numaraya yükseldiğini de duyurdu.

        .png
        .png

        EV TEKNOLOJİLERİNDE YÜKSEK PERFORMANS

        Dyson Ev Ürünleri İnovasyon Direktörü Matt Jennings, temizlik teknolojilerindeki son gelişmeleri paylaştı. Yeni Dyson V16 Piston™ Animal kablosuz süpürge, yüksek motor gücü ve gelişmiş başlık sistemleriyle dikkat çekti. Dünyanın en ince süpürgesi olarak tanıtılan Dyson PencilVac, 38 mm çapındaki gövdesiyle dar alanlarda temizlik kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, ıslak ve kuru zemin temizleyicisi Dyson Clean+Wash Hygiene™ ve sessiz hava temizleyici Dyson HushJet de etkinlikte öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

        YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOT SÜPÜRGE

        .png
        .png

        Robotik Ürün Geliştirme Başkanı Geordie Baxter, Dyson Spot+Scrub AI robot süpürgeyi tanıttı. Yapay zeka destekli kamera, leke algılama sistemi ve akıllı navigasyon özellikleriyle donatılan ürün, yaklaşık 200 farklı nesneyi tanıyabiliyor. Süpürge, lekeyi tamamen temizleyene kadar işlemeye devam ediyor ve MyDyson uygulaması üzerinden kullanıcıya temizlik haritası sunuyor.

        TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULAN YENİ ÜRÜNLER

        Dyson’ın mühendislik temelli yaklaşımı, güzellik ve ev teknolojilerinde performans sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Dyson V16 Piston Animal süpürge, Airwrap Co-anda 2x saç şekillendirme seti ve yeni formülasyon serileri Ekim ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Diğer ürünlerin ise önümüzdeki dönemde raflarda yerini alması bekleniyor.

        TEKNOLOJİ VE TASARIM BİR ARADA

        • Dyson V16 Piston Animal: 900W Hyperdymium motor, 315 hava watt’lık emiş gücü, dolanma önleyici fırça sistemi ve 30 günlük toz depolama kapasitesi sunuyor.
        • Dyson PencilVac: 38 mm çap, 140k Hyperdymium motor, lazer benzeri çift yeşil ışık, 0,08 L hazne kapasitesi ve kendi kendini temizleyen fırça sistemiyle ultra ince temizlik çözümü.
        • Dyson Clean+Wash Hygiene: Hijyenik filtre gerektirmeyen sistem, 84.000 mikrofiber içeren silindir, 3,7 kg ağırlık ve kendi kendini temizleme döngüsüyle derin temizlik sağlıyor.
        • Dyson Spot+Scrub AI: Yapay zekâ destekli leke algılama, 12 noktalı nemlendirme sistemi, siklonik torbasız boşaltma ve akıllı navigasyon özellikleriyle otonom temizlik sunuyor.
        • Dyson HushJet: Air Multiplier teknolojisiyle 44 dB ses seviyesinde yüksek hava akışı, kompakt boyutuna rağmen geniş alan temizleme kapasitesiyle sessiz hava temizliği sağlıyor.

        GÜZELLİKTE YENİ BİR DÖNEM

        Etkinlikte konuşan Dyson Güzellik Kategorisi Global Başkanı Kathleen Pierce, markanın saç bakımındaki inovasyon yolculuğunu aktardı. Yeni Dyson Airwrap™ Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti ile Omega™ ve Chitosan™ formülasyon serileri tanıtıldı. Tasarım Mühendisi Rumyana Dancheva, bu ürünlerin daha güçlü, daha hassas ve daha hızlı şekillendirme sunduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Habertürk Anasayfa