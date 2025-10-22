Dyson, yeni nesil teknolojilerini İstanbul’da tanıttı

İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte Dyson, güzellik ve ev teknolojileri alanındaki en yeni ürünlerini tanıttı. Marka temsilcileri ve mühendisleri, saç şekillendirme cihazlarından robot süpürgelere, hava temizleyicilerden zemin temizleyicilere kadar uzanan geniş ürün yelpazesini katılımcılarla buluşturdu. Etkinlikte, Dyson’ın mühendislik odaklı yaklaşımı ve yapay zekâ destekli çözümleriyle kullanıcı deneyimini nasıl dönüştürdüğü detaylarıyla aktarıldı. Bununla birlikte marka, Türkiye’nin Dyson ülkeleri arasında bir numaraya yükseldiğini de duyurdu.

Dyson Ev Ürünleri İnovasyon Direktörü Matt Jennings, temizlik teknolojilerindeki son gelişmeleri paylaştı. Yeni Dyson V16 Piston™ Animal kablosuz süpürge, yüksek motor gücü ve gelişmiş başlık sistemleriyle dikkat çekti. Dünyanın en ince süpürgesi olarak tanıtılan Dyson PencilVac, 38 mm çapındaki gövdesiyle dar alanlarda temizlik kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, ıslak ve kuru zemin temizleyicisi Dyson Clean+Wash Hygiene™ ve sessiz hava temizleyici Dyson HushJet de etkinlikte öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Robotik Ürün Geliştirme Başkanı Geordie Baxter, Dyson Spot+Scrub AI robot süpürgeyi tanıttı. Yapay zeka destekli kamera, leke algılama sistemi ve akıllı navigasyon özellikleriyle donatılan ürün, yaklaşık 200 farklı nesneyi tanıyabiliyor. Süpürge, lekeyi tamamen temizleyene kadar işlemeye devam ediyor ve MyDyson uygulaması üzerinden kullanıcıya temizlik haritası sunuyor.

TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULAN YENİ ÜRÜNLER Dyson’ın mühendislik temelli yaklaşımı, güzellik ve ev teknolojilerinde performans sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Dyson V16 Piston Animal süpürge, Airwrap Co-anda 2x saç şekillendirme seti ve yeni formülasyon serileri Ekim ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Diğer ürünlerin ise önümüzdeki dönemde raflarda yerini alması bekleniyor. TEKNOLOJİ VE TASARIM BİR ARADA Dyson V16 Piston Animal: 900W Hyperdymium motor, 315 hava watt’lık emiş gücü, dolanma önleyici fırça sistemi ve 30 günlük toz depolama kapasitesi sunuyor.

Dyson PencilVac: 38 mm çap, 140k Hyperdymium motor, lazer benzeri çift yeşil ışık, 0,08 L hazne kapasitesi ve kendi kendini temizleyen fırça sistemiyle ultra ince temizlik çözümü.

Dyson Clean+Wash Hygiene: Hijyenik filtre gerektirmeyen sistem, 84.000 mikrofiber içeren silindir, 3,7 kg ağırlık ve kendi kendini temizleme döngüsüyle derin temizlik sağlıyor.

Dyson Spot+Scrub AI: Yapay zekâ destekli leke algılama, 12 noktalı nemlendirme sistemi, siklonik torbasız boşaltma ve akıllı navigasyon özellikleriyle otonom temizlik sunuyor.

Dyson HushJet: Air Multiplier teknolojisiyle 44 dB ses seviyesinde yüksek hava akışı, kompakt boyutuna rağmen geniş alan temizleme kapasitesiyle sessiz hava temizliği sağlıyor. GÜZELLİKTE YENİ BİR DÖNEM Etkinlikte konuşan Dyson Güzellik Kategorisi Global Başkanı Kathleen Pierce, markanın saç bakımındaki inovasyon yolculuğunu aktardı. Yeni Dyson Airwrap™ Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti ile Omega™ ve Chitosan™ formülasyon serileri tanıtıldı. Tasarım Mühendisi Rumyana Dancheva, bu ürünlerin daha güçlü, daha hassas ve daha hızlı şekillendirme sunduğunu belirtti.