Dünyanın en mutlu ülkelerinden yaşam dersleri: İşte mutlu olmak için uyguladıkları 11 yaşam pratiği!
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın 2019 Dünya Mutluluk Raporu'na göre, Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçildi. Finlandiya'nın ardından diğer Kuzey Avrupa ülkeleri de üst sıralarda yer aldı. Bu durum, İskandinavların mutluluk konusunda pek çok şey bildiğini gösteriyor olabilir. Peki, bu ülkelerde yaşayan insanlar mutluluğu nasıl yakalıyorlar? İşte, en mutlu ülkelerde yaşayan insanların mutlu olmak için uyguladıkları 11 yaşam pratiği!
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Dünyanın en mutlu ülkelerinde yaşayan insanlar, mutlu bir yaşam sürdürmek için belirli yaşam pratiklerini uyguluyor. Bu ülkelerdeki insanlar, günlük yaşamlarında basit ama etkili alışkanlıklarla mutluluklarını artırmayı başarıyor. Sosyal bağlardan doğa ile iç içe olmaya kadar pek çok pratik, bu insanların hayat kalitesini yükseltiyor. İşte, en mutlu ülkelerdeki insanların uyguladığı yaşam pratikleri ve sizin de kendi hayatınıza uyarlayabileceğiniz bazı kurallar...
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1. ACELE ETMEMEK
Birisi önünüzü tıkadığında o kişinin çekilmesini isteyebilirsiniz hatta istemeden itebilirsiniz de ancak İskandinavlar söz konusu olduğunda bu duruma sakin bir şekilde durarak tepki verdikleri görülebilir çünkü İskandinavya Kültürlerarası Teori ve Uygulama Dergisi’ne göre burada acele etmek alışılmış bir şey değildir.
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2. İŞİ EVE GETİRMEMEK
Bir şirket sabah saat 8'den akşam 16.45'e kadar çalışıyorsa ve öğle yemeği 45 dakika sürüyorsa bu işyeri, İskandinav ülkelerinden birindedir. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)’nün verilerine göre, Norveçlilerin yalnızca yüzde 2,9'u fazla mesai yapıyor.
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Mesai yapmayanlar ise kalan zamanlarını (yaklaşık 16 saat) aileleriyle vakit geçirerek, hobileriyle uğraşarak ve dinlenerek geçiriyorlar.
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Evde işinizi düşünmemek için, gün boyunca iş yükünüzü kademeli olarak hafifletebilmek amacıyla sabahları karmaşık ve önemli görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra, öğle yemeğinizi müzik dinlemek gibi zihninizi temizleyecek etkinliklerle geçirmek deşarj olmanıza yardımcı olabilir.
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3. ÇEVREYE ÖNEM VERMEK
İskandinavlar, ister koşuya ister yürüyüşe gitsinler çöp toplamak için her zaman yanlarında poşet taşıyorlar. Bu hobiye plogging deniyor ve bu kelime İsveççe 'almak' ve 'koşmak' kelimelerinden türetildi.
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Doğaya yardım etmek göründüğünden daha kolaydır. Örneğin, evde daha sık yemek pişirebilirsiniz; bununla gezegendeki plastik miktarının azalmasına yardımcı olabilirsiniz.
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4. KİŞİSEL ALANA DEĞER VERMEK
Yalnızlık; zihninizi yeniden başlatmak ve rahatlamanıza yardımcı olmak, konsantrasyonunuzu ve üretkenliğinizi artırmak, kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmek, hatta çevrenizle ilişkilerinizi geliştirmek gibi birçok şeye iyi gelir. Kendinize vakit ayırmak için ailenizden yarım saat daha erken kalkıp bu zamanı kendinize ayırmayı deneyebilirsiniz.
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5. HAYATI ÖNCEDEN PLANLAMAK
İskandinavya'da yaşayan birisinin programında muhtemelen bir yıl kadar önceden planlanmış randevular vardır; gelecek ay veteriner ziyareti, 6 ay sonra dişçi ziyareti, ağustos ayında tatil. Mutluluk Araştırmaları dergisindeki araştırmaya göre, zamanı planlamak yaşam kalitenizi artırabiliyor ve stresi azaltabiliyor.
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6. AKTİF BİR YAŞAM TARZINA SAHİP OLMAK
Yürüyüş, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Norveç'te nüfusun yüzde 77’si sağlıklarının mükemmel olduğunu düşünüyor. Finler ise Kuzey Yürüyüşü adı verilen ve kayaklarda kullanılan sopalarla yürüme yöntemini, yaz aylarında formda kalmak için uyguluyorlar.
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Daha aktif olmak için küçük adımlar atabilirsiniz. Örneğin, bir çağrıyı yanıtlarken ayağa kalkabilir ve konuşurken yürümeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, ayakta durmak ve yürüme daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur.
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7. YEREL ÜRÜNLERİ SATIN ALMAK
İskandinavlar daha pahalı olan ancak kalitelerine güvendikleri, yerel olarak üretilen ürünleri seçiyorlar. Örneğin Finlandiya'da, bir ürünün üzerinde olan anahtarlı Finlandiya bayrağı sembolü varsa bu işaret, ürünün Suomi'de üretildiği ve gerekli tüm standartları karşıladığı anlamına gelir.
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8. SOĞUĞA ALIŞKIN OLMAK
İskandinavlar soğuk havanın faydalarını çok iyi bildikleri için kışın bebek arabalarını içinde uyuyan bebekleriyle birlikte dışarıda bırakıyorlar. Yapılan bazı araştırmalar, daha soğuk havaların vücuda birçok faydası olabileceğini gösteriyor, örneğin; uyku ve iştah kalitesini artırabilir, iltihaplanmayı azaltmanıza yardımcı olabilir. Soğuk havalarda yürümek veya duşunuzu soğuk suyla bitirmek soğuğa alışmanıza yardımcı olabilir.
Soğuk havalarda dışarıda uyutulan bebeklere dair bilgi almak için tıklayınız.
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9. LASTİK ÇİZME GİYMEK
İskandinavlar, günlük hayatlarında lastik çizme giymeyi tercih ediyorlar. Büyük su birikintilerinden bile koruması, ayağınızı terletmeyecek şekilde üretilerek soğuğun içeriye girmesine izin vermemesi gibi sebepler, bu çizmeleri tercih etmelerini sağlıyor.
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VİKİNGLER GİBİ BESLENMEK
Dahiliye dergisinde yayınlanan araştırmada 309 kişi ve İngiltere Tıp dergisinde 459 kişi üzerinde yapılan araştırmalara göre, kırmızı balığın sağlıklı olduğu, kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği bulundu.
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Bunun yanı sıra çilek, mantar, kuruyemiş ve tam tahıllı ekmek gibi yiyecekleri de tüketmek İskandinav yaşam tarzının bir parçası olarak görülüyor.
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11. KIYAFETLERE IŞIK REFLEKTÖRÜ TAKMAK
Finlandiya'da her çocuğun dış giyiminde en az 3 ışık reflektörünün bulunması gerektiğini söyleyen bir yasa var. Finlandiya Yol Güvenliği Konseyi’ne göre bu kural sayesinde kazalar yüzde 76 oranında azaldı.
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Reflektörler ışıklı alanlarda da yaya görünürlüğünü artırıyor dolayısıyla Finlandiyalılar, bu yansıtıcıların dünyadaki en ucuz sigorta olduğunu düşünüyorlar.
Kaynak: Finnish Road Safety Council, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Journal of Happiness Studies, NY Post, Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, Bright Side
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