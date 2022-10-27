3. SYMPHONY OF THE SEAS

Bir zamanlar dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak geçen Symphony of the Seas, seferlerini 2018 yılından beri devam ettiriyor. Geminin içerisinde 16 adet güverte bulunuyor. Ağırlığı ise 230 bin ton ve yolcu kapasitesi 5400 bin.