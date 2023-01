NEW YORK'UN TERK EDİLMİŞ METRO DURAĞI

New York'taki terk edilmiş City Hall metro durağı aslında insanları etkilemek için inşa edilmişti. 1904 yılında tamamlanan City Hall istasyonu, New York metrosunun ilk hattının ilk güney terminaliydi. New Yorkluları yeni ve gösterişli ulaşım araçlarıyla etkilemek için inşa edilen istasyonda Roma tuğlası duvarlar, pirinç avizeler ve tonozlu kemerler bulunuyordu. Ancak artan yolcu sayısını karşılayamadığı için 1945 yılında kapandı.