Dünyanın dört bir yanından: Daha önce duymadığınız 15 tuhaf yemek
Herkes dünyanın her yerindeki mutfakların leziz yemeklerini keşfetmeyi sever ancak bazı kültürlerin yedikleri sıra dışı lezzetleri denemek konusunda kararsız kalabilir. Peki, daha önce rastlamadığınız tuhaf yemekleri öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için 15 tuhaf yemek!
- 1
Her ülkenin kendine ait bir kültürü vardır ve bu kültür doğrultusunda yedikleri yemekler de farklılık gösterebilir. Balık gözü çorbası, timsah şişleri gibi farklı yemeklerden oluşan yemekler sizi şaşırtabilir. İşte, gastronomi dünyasının sınırlarını zorlayacak alışılmadık tatlara sahip tuhaf yemeklere dair detaylar...
- 2
KURBAĞA BACAKLARI (FRANSA)
Kurbağa bacağı, çok çeşitli şekillerde pişirilen ünlü bir Fransız yemeğidir . Cuisses de Grenouilles olarak da bilinen bu yemek; ızgarada pişirilebilir, çorbada haşlanabilir, tavada kızartılabilir veya sotelenebilir. Kurbağa bacakları; protein, omega-3 yağ asitleri, A vitamini ve potasyum gibi besinlerle dolu olduğu için tüketiliyor.
- 3
PİDAN YÜZYIL YUMURTASI (ÇİN)
Tuz, kil ve külle kaplanan bu yumurtalar, 100 gün boyunca kendi başlarına pişirilmeleri için bırakılıyorlar. Yumurta sarısı yumuşak, yapışkan bir merkezle koyu yeşile döner ve yumurta akı, soya sosunu andıran yarı saydam bir jelatin haline gelir. Yumurtaların, Ming Hanedanlığı zamanında ortaya çıktığı düşünülüyor.
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- 4
TİMSAH ŞİŞLERİ (AVUSTRALYA)
Avustralya'da timsahların etinden şiş yapılıp tüketilir. Bu sürüngen hayvanların etinin oldukça lastiksi olduğu düşünülür ancak yumuşatacak şekilde marine edilir. Ayrıca, Amerika'da özellikle Florida veya Louisiana gibi timsahların yaygın olduğu bölgelerde timsah etiyle benzer bir tarif yapıldığı biliniyor.
- 5
JÖLELİ GEYİK BURNU (KANADA)
Jöleli geyik burnu, Kanada ve Alaska'da tüketilir. Bu yiyecek, geyik burnunun sarımsak, tuz, turşu baharatları ve sirkeyle pişirilmesiyle oluşur. Jöle benzeri bir madde oluşturmak için tekrar kaynattıktan sonra dilimleyip et suyuyla kaplanır ve soğumaya bırakılır.
- 6
SALO (UKRAYNA)
Ukraynada etin yağı kendi başına tüketiliyor. Genellikle dilimler halinde servis edilen bu yemek tütsülenir ve serin bir mahzende bir yıl bekletildikten sonra çavdar ekmeğiyle yenilir. Çiğ ya da pişmiş olarak yenebilen bu yiyeceği kutlamak için domuz yağı festivalleri vardır.
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- 7
YILDIZ GAZEY PASTASI (İNGİLTERE)
Stargazey pastası, kafalarını turtanın tepesinden dışarı çıkaran fırında sardalya kullanılarak hazırlanan bir yemektir. İngiltere'nin Cornish köyü Mousehole'dan gelen bu yemek, Tom Bawcock Arifesinde (23 Aralık) servis edilir. Efsaneye göre, 16. yüzyılda bir denizci şiddetli fırtınalar altında kürek çekerek yola çıktı ve açlıktan ölmek üzere olan insanları doyurmaya yetecek kadar büyük bir avla geri dönmesi bu yemeğin yapılmasını sağladı.
- 8
MEDAMA (TON BALIĞI GÖZLERİ, JAPONYA)
Japonya'da tüketilen bu yiyecek, genellikle suda kaynatılır ve soya sosu , şeker, sake veya mirin (pirinç sirkesi) ile tatlandırılır. Lastiği andıran kabuğun altında yumuşak, yağlı bir madde bulunur. Tadı kalamar veya ahtapotu andırır. Medama, her şeyin yiyeceğe dönüşebildiği bir yoksulluk zamanında doğmadı, 90'lı yılların başında Japon medyasının Omega 3'ün faydalarını ilan ettiği dönemde tüketilmeye başlandı çünkü ton balığı gözleri yüksek oranda içeriyor.
- 9
HAKARL (İZLANDA)
İzlanda’nın ulusal yemeklerinden birisi olan Hakarl, tadı sert peynir gibi olan ve idrar gibi kokan, çürümüş bir köpekbalığı leşidir. Grönland köpekbalıklarının bağırsaklarını çıkarıp kafasını keserek oluşturulan bu yemek, sığ bir mezara koyulur, üzeri kum ve taşlarla örtülür. Böyle yapılma sebebi balığın zehirli olmasıdır, kaya bu zehri uzaklaştırır. 2-3 ay bekletilen bu et, şeritler halinde kesilir ve servis yapılmadan önce birkaç ay daha kurutulur. Vikingler tarafından mümkün olduğu kadar çok yiyecek saklamanın gerektiği bir zamanda bulunduğu düşünülüyor.
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- 10
MUKTUK (GRÖNLAND VE KANADA)
Muktuk, deniz gergedanı veya beyaz balinaların deri ve yağlarından oluşan parçalar halinde kesilmiş eskimolara özgü bir yiyecektir. Genellikle çiğ olarak servis edilir ancak soya sosuyla servis edilmeden önce salamura edilip derin yağda kızartılabilir.
- 11
BALUT (FİLİPİNLER)
Vietnam ve Filipinler'de tüketilen bu yiyecek; kısmen gelişmiş, canlı canlı kaynatılmış ve kabuğundan yenilen bir tavuk veya ördek embriyosudur. Bu yemek genellikle özel günlerde ve dini bayramlarda hazırlanır ancak aynı zamanda sokak satıcılarında da bulunabilir. Yemek için üstünde bir delik açmanız, sıvıyı höpürdeterek çıkarmanız ve ardından içerideki küçük ördek suratını görmezden gelebilirseniz kemikleri, tüyleri ve geri kalanını ezmeniz gerekiyor.
- 12
CASU MARZU (KURTÇUK PEYNİRİ, İTALYA)
Sardinya adasının "çürük peynir"i olarak bilinen bu yiyecek, kurtçuklar için doğal bir üreme alanı olabilecek Pecorino peynirinden yapılıyor. Koyun peyniri bloğunun üst kısmı, sineklerin yumurtalarını bırakabilmesi için kapak gibi çıkarılır ve sineklerin larvaları etrafı kazarak yağlarını bırakır.
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- 13
SHIRAKO (JAPONYA, SİNGAPUR)
Mayoneze benzeyen bu beyaz macun aslında erkek morina balığının spermidir. Pirincin üzerinde, tempura hamurunda kızartılmış, ızgarada veya lezzetli bir muhallebinin üzerinde servis edilir. Ayrıca, sezonu aralık ayından şubat ayına kadar sürer ve bazen morina balığı yerine fener balığı veya kirpi balığının sperm keseleri de kullanılır.
- 14
AİRAG (MOĞOLİSTAN)
Moğolistan'da kısrak sütünü fermente ederek yapılan bu içecek; gazlı, ekşi ve hafif alkollü bir sıvı haline getirilir ve böylece airag adı verilen bir tür bira elde edilmiş olur. Geleneksel olarak kase şeklindeki bir kapta soğutulmuş olarak servis edilir ve artıkların ana kaba geri dökülmesi beklenir.
- 15
ÇEKİRGE (İSRAİL)
Çekirgeler, ülkelere göre farklı tekniklerle hazırlanabilen bir yiyecektir. İsrail'de çekirgeler önce kaynayan et suyuna eklenerek pişirilir. Daha sonra temizlenir, un, kişniş tohumu ve sarımsaklı biber tozu karışımına bulanır ve derin yağda kızartılır. Meksika'da ise insanlar çikolata kaplı çekirge tüketiyor.
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- 16
BEYAZ KARINCA YUMURTASI (LAOS)
Dünyanın en sıra dışı çorbalarından biri olan karınca yumurtası, beyaz karıncanın kısmi embriyolarının yanı sıra ekşilik katmak için birkaç yavru karıncadan oluşan bir karışımla yapılıyor. Bu çorba, geleneksel bir Kuzeydoğu Tayland ve Laos yemeğidir.
Kaynak: Travel Food Atlas, Herald Weekly, Rough Guides, Chef's Pencil