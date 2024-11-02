Dünyadaki en büyük 6'ncı pazarı Türkiye oldu

Çek üretici Škoda Auto, 2024’ün ilk 9 ayında satışlarını yüzde 4.5 oranında artırarak 671 bin 300'e yükselttiğini duyurdu. Şirketi Türkiye'de temsil eden Yüce Auto-Škoda ise Ocak-Eylül döneminde satışlarını yüzde 20’nin üzerinde artırdı. Böylece yılın ilk 9 ayında Türkiye Škoda Auto’nun tüm dünyadaki en büyük 6’ncı pazarı oldu.

Söz konusu dönemde Škoda Auto 20.4 milyar Euro’luk satış geliri ile faaliyet kârını 1.7 milyar Euro'ya yükseltti.

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Yılın ilk 9 ayı verilerine göre, toplam satışlardan yaklaşık yüzde 25 pay alan Octavia, Škoda’nın en çok tercih edilen modeli olurken, tamamen elektrikli Enyaq, Almanya’nın da aralarında bulunduğu önemli pazarlarda en çok satılan tam elektrikli araçlardan biri olmaya devam etti.

Škoda’nın 2024’ün ilk üç çeyreğinde dünya çapında gerçekleşen bölgesel satışları; Batı Avrupa’da 392 bin 700, Orta Avrupa’da 138 bin 400, Doğu Avrupa’da 36 bin, Hindistan’da 24 bin, Çin’de 11 bin 800 olmak üzere toplam 671 bin 300 adet olarak gerçekleşti. Škoda'nın tamamen elektrikli ürün gamı 2025'te yeni Enyaq'ın, 2026'da ise kompakt şehir içi crossover modeli Epiq'in piyasaya sürülmesiyle genişleyecek.