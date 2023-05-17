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Dünya rekortmeni maratoncu Rhonex Kipruto'ya doping cezası!

Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle geçici olarak men cezası aldı.

Giriş: 17.05.2023 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya rekortmeni maratoncu Rhonex Kipruto'ya doping cezası!
AA

Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Rhonex Kipruto'ya, doping yaptığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men cezası verildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, Kipruto'nun biyolojik pasaportundaki ilk incelemelerde yasaklı madde kullandığının tespit edilmesi gerekçesiyle söz konusu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Temmuz 2018 ile Mart 2022 tarihleri arasında dopingli madde kullandığı tespit edilen Kipruto'nun, suçlu bulunması halinde ceza süresi dört yıla kadar çıkabilecek.

2020'de İspanya'da katıldığı 10 bin metre yol yarışında 26.24'lük derecesiyle dünya rekoru kıran ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya kazanan 23 yaşındaki sporcu ise dopingli madde kullanmadığını savundu.

Dünyaca ünlü atletlere sahip Kenya'da, son yıllarda birçok sporcu, doping nedeniyle men cezası almıştı.

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