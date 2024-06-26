Dümenin başına geçme vakti geldi... Hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olacak 10 ipucu
Herkesin zor zamanları olur. Bazen hayatımızın kontrolünü kaybettiğimizi, savrulduğumuzu, çok fazla şeyin üst üste geldiğini ve hiçbirinin altından kalkamadığımızı düşünebiliriz. Halbuki olan şey sadece rotamızın bulanıklaşmasıdır... İşte hayatını düzene sokmak isteyenler için ipuçları
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Hayatınızda her şey ters gitmeye başladığında ya da çok arzu etmenize rağmen bazı şeylerin gerçekleşemediğini fark ettiğinizde kendinizi yalnız ve tüm bu sorunları yaşayan tek insan sizmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Ama herkesin ayarı kaçırdığı zamanlar olur, önemli olan ayarı düzeltmek için istekli olmak ve harekete geçmek!
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1) Aslında ne istediğinize karar verin
Özellikle 20'li yaşların başında ya da okuldan mezun olduğumuz o ilk dönemlerde her şey daha karmaşık görünür. Çünkü çok fazla şeyi aynı anda isteriz ama hepsinin aynı anda olamayacağının henüz farkında değilizdir. Gerçekten ne istiyorsunuz? Bu sorunun cevabı her şeyin başlangıcı olacak.
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2) İsteklerinizi öncelik sırasına göre dizin ve ilk hedefinize odaklanın
Gerçekten istediğiniz şeyin yanında da istekleriniz olacak ama ilk sırada ne var, bu önemli. Ana hedefinize ulaşmak için yapmanız gerekenlerin farkında olun. Diğer isteklerinizin ona ulaşmayı yavaşlatması değil hızlandırması gerekiyor.
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3) Bir ajandanız olsun
Planlı ve programlı yaşamak kulağa çok ütopik geliyor, farkındayız. Ama not almak maalesef hâlâ en verimli sistemlerden biri! İster gerçek bir deftere, ister bilgisayarınıza, isterseniz telefonunuza kısa ve uzun dönemlik planlarınızı yazın!
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4) Uykunuzu düzenleyin
Başımızda gençlik dumanı tüterken uykunun hayatımızın dengesi için ne kadar hayati bir konu olduğunu göremeyebiliyoruz ancak eğer sağlıklı bir uyku sistemi oturtamazsak ne beden sağlığımızı ne de mental sağlığımızı uzun süre korumak mümkün değil. Çok uyursanız da planlarınıza ulaşamazsınız az uyursanız da! Vücudunuzu dinleyin, uykuyu ihmal etmeyin.
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5) Zamanı kullanmayı öğrenin
Sabah insanı mısınız, gece insanı mı? Bu soruya ne cevap vereceğiniz önemli çünkü zamanınızı ona göre planlayacaksınız. Gün içinde en verimli olduğunuz zamanın farkında olursanız önemli kararları o saatte verir, önemli işlerinizi o saatlere kaydırabilirsiniz. Bir şeyi minimum çabayla ve vakit kaybıyla halletmek hayatınızı yönetmeyi kolaylaştırır çünkü. Ertelememeyi, son tarihleri kaçırmamayı öğrenirseniz bir adım daha ilerlediniz demektir.
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6) Düzen iyidir, rutinlerle arayı düzeltin!
Bu "anı yaşa" çağrıları rutinlere bakış açınızı değiştirmiş olabilir ancak hayatınızın kontrolünü elinizde tutabilmek için bir şeyleri istikrarlı bir şekilde sürdürebilmeniz çok önemli. Eğer rutinlere alışırsanız, sabretmeyi ve emek vermeyi de öğreneceksiniz.
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7) Sizi neyin mutlu ettiğini de bilin neyin üzdüğünü de...
Kendinizle biraz daha vakit geçirmeniz gerekecek. Çünkü kendinizi tanımadan, neyden mutlu olduğunuzu ya da neyin sizi üzdüğünü bilmeden nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi nasıl bilebilirsiniz ki! Sizi mutsuz eden şeyleri ısrarla sürdürmeye çalışmayın, mutlu olacağınız şeyler için kendinize fırsat verin. Sevmediğiniz bir hayata dört elle sarılamazsınız...
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8) Hayatınızdaki insanlar vazgeçilmez değil
İnsanlarla ilişki kurarken hiç "Beni ne kadar destekliyor, bana ne kadar anlayışla yaklaşıyor ya da başarılarımla ne kadar ilgileniyor" gibi sorular sormaya alışık mısınız? Değilseniz alışın! "Etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasısınız" gibi bir laf vardır, duymuşsunuzdur. Belki de bu kontrolünü yitirdiğiniz hayatın nedeni tamamen yanlış insanlarla çevrili olmanızdır! Size zarar veren insanlarla yolları ayırmayı öğrenin.
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9) Şikayet etmeyi değil çözüm üretmeyi öğrenin
Her zaman her şey yolunda gitmeyecek. Bazen çok uğraşsanız da bir şeyler olmayacak... Oturup ağlamak yerine "başka türlü nasıl olabilir" diye düşünmeyi öğrenin. Hayat siz bir yerlerde kapanmış ağlarken akıp gitmeye devam edecek. Başınıza her zaman aksilikler gelecek. Çözüm bulmayı öğrenirseniz gelen aksiliklerin bir anlamı kalmayacak...
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10) Bütçenizi yönetmeyi öğrenin ve birikim yapın!
Evet, düzeni sürdürmenin bir koşulu da ekonomik özgürlük... Elinizdeki parayı temel ihtiyaçlar> istekler > ödüller denkleminde harcamaya alışın. Ev kiranızı ödemeden satın aldığınız yeni ayakkabılar hayatınızın kontrolünü daha da kaybetmenize yol açacak. Öncelik sıralaması ve ajanda tutmak burada da işinize yarar! Yazın, planlayın ve yönetin.
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