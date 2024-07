Dümenin başına geçme vakti geldi... Hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olacak 10 ipucu

9) Şikayet etmeyi değil çözüm üretmeyi öğrenin

Her zaman her şey yolunda gitmeyecek. Bazen çok uğraşsanız da bir şeyler olmayacak... Oturup ağlamak yerine "başka türlü nasıl olabilir" diye düşünmeyi öğrenin. Hayat siz bir yerlerde kapanmış ağlarken akıp gitmeye devam edecek. Başınıza her zaman aksilikler gelecek. Çözüm bulmayı öğrenirseniz gelen aksiliklerin bir anlamı kalmayacak...