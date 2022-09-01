Her gün yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğaziçi'nde akşam saatlerinde faciadan dönüldü. Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan Liberya uyruklu
LADY ZEHMA isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında Bebek sahiline 100 metre kala karaya oturdu. Gemi Bebek Koyu'na demirledi.
SAHİLDEKİLER NEFESİNİ TUTTU
Dümeni kilitlenen tanker siren sesleri çalarak kıyıya doğru yaklaştıkça, sahilden izleyen vatandaşlar nefesini tutarak olayı izledi.
"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"
Korku içinde tankerin kıyıya yaklaşmasını izleyen bir vatandaş, geminin son anda durmasının ardından 'Verilmiş sadakamız varmış' diye korkusunu dile getirdi...
VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK
Olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Boğaz trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken İstanbul Boğazında dümen arızası yapan Liberya uyruklu
LADY ZEHMA isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında karaya oturmuş ve Bebek Koyu’na demirlemiştir. Gemide meydana gelen arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ivedilikle olay mahalline sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde; herhangi bir yaralanma, can kaybı ve çevre kirliliği bulunmayan olay nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır.
KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.
Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
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