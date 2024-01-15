Yüzde 50 hisse oranına göre 5.000 TL dul ve yetim maaşı alanlara yüzde 33.64 artış olması durumunda 1.682 lira zam yapılacak ve toplam dul ve yetim aylığı 6.682 liraya yükselecek.

Yüzde 25 hisse oranına göre 1.875 TL olarak ölüm aylığı olan çocukların aylıklarına yüzde 33.64 oranında zam yapılması durumunda ödeme 630 lira artacak ve 2.505 liraya yükselecek.

Yüzde 25 hisse oranına göre 2.500 TL ölüm aylığı alanlara yüzde 33.64 oranında zam yapılması durumunda maaşları 841 lira artacak ve 3.341 liraya yükselecek.