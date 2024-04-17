Dubai'de sağanak yağış! Arabalar sular altında kaldı, uçaklar zor ilerledi...
Körfez ülkelerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Dubai'de yollardaki araçların sular altında kaldığı, havalimanındaki uçakların güçlükle ilerlediği görüldü
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Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nı sular altında kaldı.
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Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar kayıt altına alındı.
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Olumsuz hava koşulları sebebiyle Dubai Havalimanı'ndaki uçuşların bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği bildirildi.
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Yetkilier, olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşların normale dönmesi için çalıştıklarını, bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşeceğini bildirdi.
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Ancak açıklamada toparlanmanın biraz zaman alacağı belirtildi.
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Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.
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*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.