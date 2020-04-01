Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Küresel piyasalar 2020'de koronavirüs salgını sebebiyle büyük bir çöküşe sahne oldu. Salgın sebebiyle dünya genelinde milyonlarca insan evinden çıkamazken ekonomiler de durma noktasına geldi. Bu durum yatırımcıların riskli görünen pay piyasalarından hızla kaçmasına yol açtı.

Bu sebeple ABD'de Dow Jones 124 yıllık tarihinin en kötü 1. çeyreğini geçirdi. 2019 yılını 28 bin 462 puandan kapatan Dow Jones 2020'nin ilk 3 ayında yüzde 23 düştü. Endeks 1987'nin 4. çeyreğindeki yüzde 23.2'lik düşüşten bu yana ise en büyük kaybına imza attı.

Aslında Dow Jones senenin ilk 2 ayında koronavirüs salgınının etkileri henüz tam kavranamadığı için hafif yükselişle geçirmişti. Hatta 12 Şubat'ta 29 bin 551 puanla kapanış rekorunu kırdı. Ancak 20 Şubat'tan sonra hem ABD hem de dünya genelinde koronavirüsün yayılma hızının artmasıyla büyük satışlar yaşandı.

DOW JONES'UN İLK ÇEYREKTEKİ SEYRİ:

Dow Jones 12 Mart'ta yüzde 9.9, 16 Mart'ta ise yüzde 12.9 düşerek, sırasıyla tarihin en hızlı 5. ve 2. günlük düşüşlerini yaşadı. ABD'de Trump yönetiminin açıkladığı tedbirler ve ekonomik paketler mart boyunca zaman zaman sert yükselişler yaşanmasını da sağladı. Bu borsalardaki çöküşün bir nebze sınırlanmasına yardımcı oldu.

BIST 2008'DEN DAHA KÖTÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Bunun yanında S&P 500 DE yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 geriledi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul'da da büyük düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi 2019 yılını 114 bin 753 puandan kapatmıştı. Dün kapanış itibarıyla ise 89 bin 716 puana geriledi. Yani BIST 100'de yüzde 22'lik kayıp yaşandı. Böylece BIST 100, küresel krizin yaşandığı 2008'in ilk çeyreğindeki yüzde 21.2'lik düşüşü geçmiş oldu.