Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Erdoğan, TL mevduata kur farkı modelinin uygulanacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından DÇM olarak da bilinen dövize çevrilebilir mevduat nedir, ne demek ve nasıl uygulanır konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Kimi uzmanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata kur farkı modeli, geçmişte uygulanan dövize çevrilir mevduat ile benzerlikler taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenleme hakkında bugün bilgi verileceğini duyurdu. Peki, dövize çevrilebilen mevduat nedir, ne anlama geliyor? İşte, yeni TL düzenlemesi hakkında detaylı bilgiler;