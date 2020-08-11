İHA

Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi.

İHA'nın haberine göre, fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.