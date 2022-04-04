Domates fiyatında rekor artış

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Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Buna göre domates fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 191.76 arttı. ATB'den yapılan açıklamada bunun son 7 yılın açık ara en yüksek mart ayı fiyat artışı olduğu ifade edildi.

Mart ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 8.95’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 143.14 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek Mart ayı artışı oldu.

Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 32.98’lik artışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 26.91 arttı.