Hükümet dolarizasyonu caydırmak için döviz alım satımından alınmaya başlanan kambiyo vergisini iki katına çıkarıyor. AK Parti milletvekilleri bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren 45 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Düzenleme ile bireysellerin kambiyo muamelelerinde döviz alımları üzerinden yüzde 0.1 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranını yüzde 0.2'ye çıkarılıyor. Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınması planlanıyor. Öte yandan kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV oranı artırılırken bir ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına da yetki verilmesi öngörülüyor.

DÖVİZ HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK FAİZ GELİRİNİN STOPAJI ARTABİLECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Muş, "Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1 idi. Binde 2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15 idi. Bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörmüş durumdayız" dedi.

14 Mayıs 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi alınacağı duyurulmuştu. Bakanlar Kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI 194 MİLYAR DOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ile Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre 18 Ekim ile biten işlem haftasında yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduat hesapları 1.4 milyar dolar artarak 194 milyar 260 milyon dolara yükseldi. Bunun 112 milyar 557 milyon doları gerçek kişilere ait.

BSMV NEDİR?

BSMV‘nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi. Kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türü. Kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret alır. Bu ücret ödemeleriniz süresince her ay kesilir.