Dolar 17 TL'yi geçti

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Dün doların küresel olarak güçlenmesiyle TL'de de değer kaybı yaşanmıştı. Dolar/TL dün gün içerisinde 16.60'dan 16.78'e yükselmişti. Dün gece düşük hacimli piyasada da yükseliş sürdü.

Dolar yeni güne 16.86 liradan başladı. Euro ise sabah saatlerinde 18.05 lirayı gördü. Öğleden sonra dolar 17.18, Euro ise 18.50 liranın üzerine tırmandı.

YÜZDE 2.5 GÜNLÜK YÜKSELİŞ

Dolar/TL'deki günlük yükseliş yüzde 2.5'i buldu. Euro kuru ise yüzde 2.7 arttı.

Dolar, geçen cuma ABD'de mayıs ayında tarım dışı istihdamın 390 bin ile beklentinin çok üzerinde bir miktarda arttığının açıklanmasıyla yükselişe geçmişti..

Güçlü gelen istihdam verisinin ardından Fed'in sıkılaşma konusunda agresif hareket edebileceğine yönelik beklenti ABD varlıklarına talebin artmasına yol açtı. Dolar endeksi bu hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 0.6 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi ise dün yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e çıkmasının ardından bugün yüzde 3.01'e geriledi.