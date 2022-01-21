Dolarda son durum

Dolar dün Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasıyla 13.44 liradan 13.27 liraya kadar gerilemişti.

Ancak dolar bu seviyede çok durmadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dolar/TL güne 13.43'ten başladı.