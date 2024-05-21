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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kocaeli'nde dehşet! Tunay Aydın kendisiyle birlikte olmayı reddeden Rümeysa Meriç Özcan'ı öldürdü!

        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!

        Kocaeli'nde, 18 Mayıs gecesi bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarına giden ekipler, olay yerinde, 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Rümeysa'nın boynunda ip bulunmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Rümeysa'nın erkek arkadaşı 22 yaşındaki Tunay Aydın, sorgusunda birliktelik teklifini reddeden genç kızı darp ettiğini, hareketsiz kalınca öldüğünü düşünerek trafik kazası süsü vermek için iple boynundan bağladığı kamyonetle birlikte uçurumdan yuvarladığını itiraf etti. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapanın da Aydın olduğu öğrenildi. Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 07:47 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:44
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        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.

        KAMYONETİN YANINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        Olay yerine giden trafik polisleri, yuvarlanan kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) hareketsiz yattığını gördü.

        GENÇ KIZIN BOYNUNDA İP BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre sağlık ekibinin müdahalesinde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Özcan'ın boynunda ip bulunmasından şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

        Genç kızın cenazesine yapılan otopside, vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan ipin neden olduğu kesiklere rastlandı.

        GÖRÜŞTÜĞÜ 5 ARKADAŞI BELİRLENDİ

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekiplerinin araştırmasında, hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın (22), C.Ç. (20), E.K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K.(17) isimli arkadaşları ile buluştuğu tespit edildi.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

        Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan incelemelerde Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi.

        CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

        Bunun üzerine genç kızın sevgilisi olan Tunay Aydın üzerinde yoğunlaşan ekiplerin yaptıkları sorguda, şüpheli cinayeti işlediğini itiraf etti.

        BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, GENÇ KIZ REDDETTİ

        Şüpheli Aydın ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdikten sonra Rümeysa Meriç Özcan ile birlikte kamyonete binerek Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi, Eskiköy Caddesi'nde bulunan ormana gittiklerini, burada bir süre zaman geçirmelerinin ardından Rümeysa ile birlikte olmak istediğini ancak genç kızın kendisini reddettiğini söyledi.

        GENÇ KIZI FECİ BİÇİMDE DARP ETTİ

        Bunun üzerine genç kızı darp ederek boynuna ip geçirdiğini ve kamyonetin kapısına bağladığını söyleyen Tunay Aydın, yaşanan arbede sırasında Rümeysa Meriç Özcan'ın başını kamyonetin demirine çarparak bayıldığını belirtti.

        KAZA SÜRÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ

        Genç kızın öldüğünü düşünen Aydın, paniğe kapılarak olaya kaza süsü vermek istediğini ve boynunda ip bağlı olan Rümeysa Meriç Özcan'ı kamyonete bindirdikten sonra, aracın vitesini boşa alarak kamyoneti uçurumdan yuvarladığını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sözde kazayı ihbar ettiğini itiraf etti.

        GENÇ KIZ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Emniyette işlemleri tamamlanan Tunay Aydın, C.Ç., E.K., Y.A.A. ve K.N.K., Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise dün Gölcük ilçesi Düzağaç Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

        CANİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

        Katil zanlısı Aydın tutuklanırken, şüpheliler C.Ç., E.K., Y.A.A. ve K.N.K. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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        #kocaeli
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