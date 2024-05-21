Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evlendiği ortaya çıkmıştı. Pamuk, nikâh fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda, yüzlerinin görünmemesi; "Bu gizlilik neden?" yorumları yaptırdı
- 1
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız hayatlarını birleştirdi.
- 2
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz hafta sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı.
- 3
Ünlü oyuncu, 'Pamuk', soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.
-
- 4
Melisa Aslı Pamuk, bu mutlu gününe dair fotoğrafları, bir hafta sonra sosyal medya sayfasında yayımladı.
- 5
Ünlü oyuncu, fotoğraflarına; "Bir zamanlar" notunu düştü. Fotoğrafların geç yayımlanması ve yüzlerininin görünmemesi; "Bu gizlilik neden?" yorumlarını yaptırdı.
- 6
Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.
-
- 7
Melisa Aslı Pamuk, sinemada son olarak "Cem Karaca’nın Gözyaşları"nda "Feride Balkan" karakterini canlandırmıştı.