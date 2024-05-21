Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
Beşiktaş, LaLiga ekiplerinden Sevilla forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.
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Beşiktaş, LaLiga ekiplerinden Sevilla forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.
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TYC Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Erik Lamela'ya teklif yapma hazırlığında.
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Haberin detayında, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın geleceğine İspanyol kulübünün karar verereceği ve sözleşme yenilememe durumunda oyuncuyla yolların ayrılacağı ifade edildi.
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2021 yılında Tottenham'dan Sevilla'ya transfer olan Tangocu, bu sezon İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
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