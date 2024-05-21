Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir nişanlandı - Magazin haberleri

        Çağlar Söyüncü nişanlandı

        Çağlar Söyüncü, pazar günü attığı golle Fenerbahçe'ye derbi zaferi kazandırdıktan bir gün sonra sonra moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanarak çifte kutlama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pazar günü Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Çağlar Söyüncü, evlilik yolunda önemli bir adım attı.

        • 2

          Yıldız futbolcu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı.

        • 3

          Çifti bu mutlu günlerinde futbolcu Ozan Tufan ile eşi Rojin Tufan da yalnız bırakmadı.

        • 4

          Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Fettah Can, Hasan Can Kaya ve Mahmut Orhan gibi futbol ve gösteri dünyasından pek çok isim de sosyal medya üzerinden Çağlar Söyüncü'yü tebrik etti.

        • 5

          Çağlar Söyüncü'nün 71'inci dakikada attığı golle, Galatasaray, evinde 25 maç sonra ilk kez yenildi.
          Çağlar Söyüncü, ayrıca 10 yıl sonra Galatasaray deplasmanında gol atan ilk Türk futbolcu oldu. 18 Ekim 2014'te Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken uzatma dakikalarında Alper Potuk, takımının tek golünü kaydetmişti. 10 yılın ardından Söyüncü, Galatasaray deplasmanında gol atan bir başka Türk futbolcu oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Tehlike geliyorum dedi!
        Tehlike geliyorum dedi!
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Habertürk Anasayfa