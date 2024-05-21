Çağlar Söyüncü nişanlandı
Çağlar Söyüncü, pazar günü attığı golle Fenerbahçe'ye derbi zaferi kazandırdıktan bir gün sonra sonra moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanarak çifte kutlama yaptı
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Pazar günü Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Çağlar Söyüncü, evlilik yolunda önemli bir adım attı.
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Yıldız futbolcu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı.
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Çifti bu mutlu günlerinde futbolcu Ozan Tufan ile eşi Rojin Tufan da yalnız bırakmadı.
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Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Fettah Can, Hasan Can Kaya ve Mahmut Orhan gibi futbol ve gösteri dünyasından pek çok isim de sosyal medya üzerinden Çağlar Söyüncü'yü tebrik etti.
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Çağlar Söyüncü'nün 71'inci dakikada attığı golle, Galatasaray, evinde 25 maç sonra ilk kez yenildi.
Çağlar Söyüncü, ayrıca 10 yıl sonra Galatasaray deplasmanında gol atan ilk Türk futbolcu oldu. 18 Ekim 2014'te Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken uzatma dakikalarında Alper Potuk, takımının tek golünü kaydetmişti. 10 yılın ardından Söyüncü, Galatasaray deplasmanında gol atan bir başka Türk futbolcu oldu.