HABERTURK.COM

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 15.70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 16 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Benzer şekilde Euro/TL de 18.10'un üzerine tırmanarak rekor kırdı.

Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.

Bunun yanında dünya genelinde koronavirüs omicron varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Varyantla ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin sağlık otoritelerinin şu ana kadar yaptığı açıklamalara göre henüz 1 yıl öncekine benzer kapanma önlemleri gerekmiyor. Ancak muhtemel ekonomik etkileri sebebiyle piyasaların gözü bir süre daha bu varyantla ilgili yapılan açıklamalarda olacak.