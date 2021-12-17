Merkez Bankası dün beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) son 4 toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu.
TCMB'nin bu kararıyla kasımda yüzde 21.31'e yükselen enflasyon ile politika faizi arasındaki makas açıldı. Son zamanlarda dünyada artan enflasyona karşı merkez bankalarının TCMB'den farklı bir yöntem izlediği görüldü.
Aralık ayında bugüne kadar dünya genelinde 55 merkez bankası faiz kararı açıkladı. Bunların 14'ü faiz artırımına gitti. 40 ülkede faiz sabit bırakıldı. Faiz indirimine giden tek ülke ise Türkiye oldu.
Aralık ayında faiz kararı açıklayan ülkeler:
RUBLE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Son daiz artırımı bugün Rusya'dan geldi. Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 7.5'ten yüzde 8.5'e yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada sonraki toplantıda da yeni bir faiz artırımı gelebileceği belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından dolar/ruble 76'dan 73.7'ye geriledi.
İNGİLTERE'DE SIKILAŞMA
İngiltere Merkez Bankası enflasyonist baskıların artmasıyla politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0.1'den yüzde 0.25'e yükseltti, varlık alım programını ise değiştirmeyerek 895 milyar sterlinde tuttu.
Açıklamada enflasyonun Nisan ayında yüzde 6 civarına yükselerek zirve yapacağı ve para politikasında bir miktar 'ılımlı sıkılaşma' olabileceği belirtildi.
Faiz artırımına giden bir başka Avrupa ülkesi ise Norveç oldu.
Norveç Merkez Bankası (NORGES) politika faiz oranını yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye yükseltti. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi. Karar Norveç'te tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 5.1 artması üzerine alındı.
BREZİLYA 9 AYDA 725 BAZ PUAN ARTIRDI
Aralık ayında şu ana kadar en yüksek faiz artırımına giden ülke ise Brezilya oldu. Brezilya Merkez Bankası (Selic), geçen hafta politika faizini 150 baz puan artırarak ve yüzde 9.25’e yükseltti.
Ekimde yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 10.7’ye yükseldiği ülkede merkez bankası, mart ayından bu yana geçen faizi toplamda 725 baz puan artırdı.
ÜST ÜSTE 5 ARTIRIM
Bir başka gelişmekte olan ekonomi Meksika'da da merkez bankası dün faiz artırımına gitti. Meksika Merkez Bankası, artan enflasyon sebebiyle politika faizi oranının yüzde 5'ten yüzde 5.50'ye çıkarttı. Böylece banka üst üste beşinci faiz artırımını gerçekleştirdi.
TL'nin dolar karşısındaki bir yıllık değer kaybı yüzde 115,7'yi buldu. TL'in değer kaybında en yakın rakibi Arjantin Pesosu son bir yılda dolar karşısında yüzde 17 değer yitirdi. Aradaki 98.7 puanlık fark bu faiz indirimlerinin sonucu olarak değerlendiriliyor.
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