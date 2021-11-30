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Güne 12.75'ten başlayan dolar/TL'de bugün yüzde 7'yi aşan bir yükseliş yaşandı. İç piyasada hareketi öğlen saatlerinde ilk olarak Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü'ndeki görev değişiklinin tetiklediği iddia edilirken dışarıda ise koronadaki yeni varyant Omicron ve Avrupa'da durdurulamayan enflasyonun pariteleri dalgalandırdığı ifade edildi. Avrupa'dan enflasyona karşı faiz artırımları yönünde beklenti doğunca dolar dış piyasalarda önce değer kaybetti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalarla dolar küresel olarak güçlenmeye başlarken TL'deki erime de hızlandı.

Dolar piyasa kapanışının ardından önce 13.45'i aştı, ardından 13.25 liraya çekildi. Kapanışın ardından gelen yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımlarının azaltılmasını birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olacağını belirtti. Powell Senato'da yaptığı konuşmada daha yüksek enflasyon riskinin arttığını ifade etti.

Bu açıklamalar beklenenden erken bir faiz indirimi gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

FAİZ AÇIKLAMASI

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında faiz ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından dolarda yeni rekor geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dolar bu açıklamanın arından 13.95 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Yurtiçinde TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Bu büyüme yüzde 7.8'lik beklentinin altında kaldı. Ancak kurda genel yükseliş trendi sürerken gelen bu veri çok fazla bir ek oynaklık yaratmadı.

TCMB İLE İLGİLİ HABERLER HIZLANDIRDI İDDİASI

Öğleden sonraki yükselişin hızlanmasında TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığına dair haberler etkili oldu. Henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken Bloomberg HT Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atanacağını bildirdi.

DDK'YA DÖVİZ ALIMLARINI İNCELEME TALİMATI

Bunların yanında haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat verdiği açıklandı. Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek. Bu talimat 'serbest piyasaya müdahale' olarak algılandığı için TL üzerinde hafta başında ek baskı yarattı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü gazetecilere uçakta yaptığı açıklamaların da piyasalarda yakından izlendiği ifade ediliyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYANIN GÜNDEMİ YENİDEN YAYILAN VİRÜS

Yurtiçinde faiz ve yeni ekonomik modele ilişkin açıklamalar takip edilirken dünyanın bir numaralı gündem maddesi koronavirüs Omicron varyantı oldu.

Söz konusu varyantla ilgili bilim insanları uyarıda bulunsa da henüz çalışmalar devam ediyor. Bu yüzden geçen yılkine benzer bir kapanma gerekip gerekmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Ancak Kanada, Japonya gibi ülkeler şimdiden seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı. Bu konuda ülkelerin sağlık otoritelerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

DOLAR ENDEKSİ ENFLASYONLA HAREKETLENDİ

Son olarak Fed Başkanı Jerome Powell, yayımlanan Senato sunumunda COVID-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının istihdam ve ekonomik aktivite için aşağı yönlü riskler yarattığını ve enflasyon için belirsizliği artırdığını bildirdi. Bu açıklamanın ardından bugün dolar endeksinde yüzde 0.7'lik düşüş yaşandı.

Euro-dolar paritesi ise bu kez Avrupa'da durdurulamayan enflasyon endişeleri ile hareketlendi ve bu kez de Avrupa'dan faiz artırımları yönünde beklenti doğunca dolar dış piyasalarda değer kaybetti Euro ise güçlendi ve Euro dolar paritesi 1.1344 sente kadar yükseldi.

Küresel olarak dolar zayıflarken TL, gelişmiş ve gelişen ekonomi para birimlerinden negatif ayrıştı. Yani dolar 13 TL psikolojik sınırını aşarak yine dış dalgalara en sert tepkiyi gösteren para birimi oldu. Dolar/TL daha önce 24 Kasım'da 13.50'ye yaklaşarak rekor kırmıştı.