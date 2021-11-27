DDK, dövizdeki manipülasyon iddialarını inceleyecek

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ye talimat verdi.
Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.
Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.
Bugün Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde "Yüklü miktarda döviz alıp özellikle dolar ve euronun artmasına yol açan kurum ve kuruluşları tespit edecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibi, araştırma sonucunu bir rapor haline getirerek eğer bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderecek." denilmişti
Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulun yetkileri genişletilmişti. Buna göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu denetimi kapsamına alınmıştı.
DEVLET DENETLEME KURULU NE İŞ YAPAR?
Anayasa'nın 108. maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.
Silahlı kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.
Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır.
Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir.
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