2 hafta önceki Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi ve ardından yaşanan '10 büyükelçi' kriziyle dolar 9.85'i görmüş, geçen hafta krizin yatışmasıyla ise 9.50'nin altına düşmüştü.

Dalgalı bir seyrin ardından dolar geçen haftayı 9.61 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 9.59 liradan başladı.