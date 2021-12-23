Dolarda gerileme

Kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkili olmaya devam ediyor.

Dün piyasa kapanışında 12.40 lira civarında olan dolar akşam saatlerinde 12 liranın altını gördü.

Dolar yeni güne 12.05 liradan başladı. Sabah saatlerinde yeniden 12 liranın altına düştü.