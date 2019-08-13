13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Piyasalarda, Arjantin'de başlayan panik havasıyla gelişen ülke varlıklarındaki satış dalgası sürüyor. Asya ve TL varlıklar da gidişattan negatif etkilenirken altın yükseliyor.
Arjantin pezosu cuma kapanışta dolar karşısında 46 seviyelerinden işlem görürken, IMF yanlısı neoliberal Macri yerine, kamulaştırma yanlısı, sol eğilimli eski devlet başkanı Kirchner'in kabinesindeki eski bakan Fernandez'in öncü seçimleri domine etmesiyle pezoda değer kaybı yüzde 30'ları buldu. 60 eşiğini aşan kur daha sonra 53'e gevşedi.
Arjantin borsası Merval de yüzde 38 değer kayıpla kapanırken, dolar bazında düşüş yüzde 48 oldu. 5 yıllık dolar CDS 1900 seviyesine yaklaşırken, temerrüt olasılığı 40'dan 70 üzerine çıktı. Analistler Fernandez'in ekonomi politikalarına dair vereceği mesajların piyasalardaki hava için önemine dikkat çekiyor.
DOLAR KURU YÜKSELİŞTE
Dolar/TL ise bayram öncesi 5.49'dan işlem görürken, dün Arjantin etkisiyle 5.55 seviyesini, bugün de 5.60'ı aşarak gün içinde 5.6172'yi gördü. Euro ise 6.30'u test etti. Türkiye'nin kredi risk primi yeniden 400 baz puan üzerine çıktı. Sığ piyasada gerçekleşen hareketin, yarın bankalararası piyasa açıldıktan sonra seyri merak konusu.
Asya varlıkları da ABD - Çin ticaret savaşının ardından Hong Kong'da Pekin karşıtı gösterilerle kayıplarını sürdürüyor. Hint rupisi beş ayın en düşüğine gerilerken Endonezya rupisi, Tayland bahtı, Güner Kore wonu da yüzde 0.2 civarı düşüşte.
Singapur piyasasının halen tatilde olması ve kurban bayramı nedeniyle piyasaların sakin olduğunu belirten bir portfolyo yöneticisi ise hafta ilerledikçe haber akışına bağlı daha sert hareketler görülebileceğini belirtiyor.
ALTIN FİYATINDA YENİ ZİRVELER
Gelişen ülkeler için azalan risk iştahı ve resesyon endişeleri ise altın fiyatlarını yükseltiyor. Spot altın fiyatı yeni zirveler görmeye devam ediyor. Spot altın fiyatı 1535 dolardan dönerken, gram altın fiyatı yüzde 2 üzerinde primlenerek 275 TL'ye çıktı.
ABN Amro raporunda tahvil ve hisse senedi getirilerinin düşüşün altın fiyatlarının yükselişinde etkili olduğu belirtilirken, analist Georgette Boele, "Güven liman arayışı var. İnsanlar Hong Kong konusunda tedirgin, Asya piyasaları bu nedenle düştü." dedi.
Öte yandan, euro bölgesinde İtalya kaynaklı gelişmeler izleniyor. İtalya'da koalisyon ortağı Lig Partisi'nin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini güvenoyu ve erken seçim çağrısı yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!