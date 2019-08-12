Dolar/TL, merkez bankalarından küresel çapta düşük faiz beklentilerinin gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını ve getiri arayışını artırdığı ortamda bir süredir düşüş trendindeydi.

Merkez Bankası başkanının değişmesi ve ardından gelen 425 baz puanlık indirime rağmen dolar, TL karşısında değer kaybına devam etti.

Kurun aşağı yönlü hareketinde S-400 meselesinde diyalog üzerinden yürüyen pozitif süreç, Trump yönetiminin kongrenin tam aksine yaptırım konusunda isteksiz olması, düşen cari açık ve azalan jeoplitik riskler öne çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonuna hazırlanmasının ikili ilişkilerdeki risk algısını yükseltmesine rağmen güvenli bölge ve müşterek harekat merkezinde anlaşılması da piyasaları rahatlattı.

Türk Lirası son üç aylık dönemde dolar karşısında yüzde 13 değer kazanmış durumda. Dolar kuru bayram öncesi 5.45 altına dahi indi ancak ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşı nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerin geneli olumsuz etkileniyor.

Türkiye, Singapur ve Hindistan'da piyasalar Kurban Bayramı, Japonya'da da Dağ Günü (Bayramı) nedeniyle kapalı. 12 Ağustos günü, sığ piyasada dolar 5.55 ve euro 6.20 üzerini gördü. Küresel resesyon endişeleriyle bir süredir yoğun talep gören spot altın fiyatı ise tekrar 1500 dolar altına gevşedi. Gram altın fiyatı ise 255 TL civarında.

Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, gelişmekte olan ülkeler için önem arz eden Arjantin seçimlerinde sürpriz var.

Ülkede düzenlenen ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalif ve IMF karşıtı Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini aldı. Piyasa yanlısı olan ve 57 milyar dolarlık IMf yardımı sonrası kemer sıkma politikası uygulayan Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğindeki değişim koalisyonunun oy oranı ise yüzde 32'de kaldı.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri 27 Ekim'de düzenlenecek. Genel seçimlerde oyların en az yüzde 45'ini alan aday devlet başkanı olacak. Oyların en az yüzde 40'ını alan adaysa, ikinci turda rakibine yüzde 10 fark atarsa yine devlet başkanı seçilecek.