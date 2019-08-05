05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar kuru, Fed kararının yarattığı kısa süreli dalgalanmanın ardından cuma günü Trump'ın Çin'e getirdiği ek vergilerle yeniden 5.60 üzerine çıkmış ancak haftayı 5.55 seviyesinde kapatmıştı.
Avrupa'da PMI ve dünya genelinde Merkez Bankaları toplantılarının izleneceği hafta öncesine Çin'den ABD'ye misilleme geldi ve piyasalarda bozulma başladı.
Çin, kamu şirketlerinden ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmalarını istedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar Çinli tarım şirketlerinin ticaret görüşmelerinin gidişatını izleyeceği ve Amerikan tarım ürünleri alımını durdurdukları belirtiliyor.
— People's Daily, China (@PDChina) August 5, 2019
Offshore Yuan 11 yıl sonra dolar karşısında 7 seviyesini aştı ve Ağustos 2015'ten bu yana en büyük devalüasyon görüldü. Çin Merkez Bankası (PBOC) açıklamasında Yuan’ın sepet kurlar karşısında güçlü kalmayı sürdürdüğünü ve stabiliteyi korumak için kısa vadeli sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.
Dolar/TL de haberlerin ardından, yuan cephesindeki düşüşe paralel azalan risk iştahı nedeniyle sığ piyasada 5.62 seviyesine kadar çıktı.
5 Ağustos sabahı dolar kuru 5.60 seviyesinde. Euro 6.20, sterlin 6.75 üzerinde. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatı ise yukarı yönlü.
Altının onsu ise yüzde 1.5 yakın primli ve 1450 dolar üzerine çıktı. Gram altın 261 TL üzerinde seyrediyor. ABD 10 yıllıkları 1.80 altına inerken Asya borsaları da sert satışlarla yüzde 2 dolayında kayıpta. Pariteler ise gelişen ülkeler tarafında baskı altında.
Piyasalarda Çin’in Perşembe günü açıklanacak ticaret verileri yakından izlenecek. Temmuz ayında ihracatta yıllık yüzde 2,2 ve ithalatta yüzde 7,6 düşüş beklentisi ile beraber artan ticaret gerilimine yönelik projeksiyonlara bakılacak.
Öte yandan Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Filipinler ve Tayland merkez bankalarının faiz kararları izleniyor.
İçeride ise Türkiye'nin bugün açıklanacak enflasyon verisi ve jeopolitik riskler öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır." şeklinde konuşurken Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığında olduğunu belirtti.
Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada "Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ile de ABD ile de paylaştık" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!