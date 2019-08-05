Dolar kuru, Fed kararının yarattığı kısa süreli dalgalanmanın ardından cuma günü Trump'ın Çin'e getirdiği ek vergilerle yeniden 5.60 üzerine çıkmış ancak haftayı 5.55 seviyesinde kapatmıştı.

Avrupa'da PMI ve dünya genelinde Merkez Bankaları toplantılarının izleneceği hafta öncesine Çin'den ABD'ye misilleme geldi ve piyasalarda bozulma başladı.

Çin, kamu şirketlerinden ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmalarını istedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar Çinli tarım şirketlerinin ticaret görüşmelerinin gidişatını izleyeceği ve Amerikan tarım ürünleri alımını durdurdukları belirtiliyor.

Offshore Yuan 11 yıl sonra dolar karşısında 7 seviyesini aştı ve Ağustos 2015'ten bu yana en büyük devalüasyon görüldü. Çin Merkez Bankası (PBOC) açıklamasında Yuan’ın sepet kurlar karşısında güçlü kalmayı sürdürdüğünü ve stabiliteyi korumak için kısa vadeli sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.

Dolar/TL de haberlerin ardından, yuan cephesindeki düşüşe paralel azalan risk iştahı nedeniyle sığ piyasada 5.62 seviyesine kadar çıktı.

5 Ağustos sabahı dolar kuru 5.60 seviyesinde. Euro 6.20, sterlin 6.75 üzerinde. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatı ise yukarı yönlü.

Altının onsu ise yüzde 1.5 yakın primli ve 1450 dolar üzerine çıktı. Gram altın 261 TL üzerinde seyrediyor. ABD 10 yıllıkları 1.80 altına inerken Asya borsaları da sert satışlarla yüzde 2 dolayında kayıpta. Pariteler ise gelişen ülkeler tarafında baskı altında.

Piyasalarda Çin’in Perşembe günü açıklanacak ticaret verileri yakından izlenecek. Temmuz ayında ihracatta yıllık yüzde 2,2 ve ithalatta yüzde 7,6 düşüş beklentisi ile beraber artan ticaret gerilimine yönelik projeksiyonlara bakılacak.

Öte yandan Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Filipinler ve Tayland merkez bankalarının faiz kararları izleniyor.

İçeride ise Türkiye'nin bugün açıklanacak enflasyon verisi ve jeopolitik riskler öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır." şeklinde konuşurken Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığında olduğunu belirtti.

Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada "Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ile de ABD ile de paylaştık" ifadelerini kullandı.