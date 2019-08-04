Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık. Taciz atışlarına sessiz kalmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.