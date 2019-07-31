31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL hafta başından itibaren girdiği düşüş trendinde dün son 4 ayın en düşük seviyesini görerek 5.55'lere indi ve 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Dolar kuru en son 31 Mart yerel seçimleri öncesi bu 5.50 altını görmüştü ve sonrasında seçim belirsizliği nedeniyle Mayıs ayına dek yükselerek 6.20'yi aşmıştı.
Piyasalar bugün açıklanacak Merkez Bankası enflasyon raporu ve Fed'in faiz kararına odaklanarak iki toplantının ardından çıkacak mesajlar yakından izlenecek.
Dolar kuru 31 Temmuz sabahı 5.5620 seviyesinde güne başlarken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.2065 ve 6.7640 TL'den el değiştiriyor.
Fed kararında bu hafta 25 baz puan indirime yüzde 77, 50 baz puanlık indirime yüzde 23 ihtimal tanınıyor. Her iki ihtimal de TL için orta vadede olumlu olarak değerlendiriliyor. Yapılacak faiz indirimi aynı zamanda Fed'in 10 yıl sonra atacağı ilk gevşeme olacak.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler TL'nin faiz indirimine rağmen yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL'ye destek olmaya devam ettiğini ve "dolar neden düşüyor?" sorusunun öne çıkan cevaplar olduğunu belirtiyor.
Beklentilerdeki iyileşme ve enflasyonda başlayan düşüşle birlikte TCMB geçen hafta 4.5 yıllık aranın ardından politika faizinde 425 baz puanlık indirime gitse de enflasyonda düşüş eğilimin süreceği dikkate alındığında TL hala yüksek reel getiriyi sunan gelişen piyasalar arasında yer alıyor.
Dün ekonomideki gelişmelere dair düzenlediği değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye yatırım yapanın kazandığını belirtirken, Türkiye'nin düşük faiz sürecine girdiğini belirtti. Albayrak reel sektörün maliyetlerinin düşmesi anlamında her türlü faiz indirimine olumlu baktığını da söylerine ekledi.
Albayrak TL'nin değerine ilişkin sorulara ise rakamsal bir yanıt vermese de TL'nin küresel ticarette rekabetçiliği sağlayacak bir seviyede olmasının önemli olduğunu belirtti.
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