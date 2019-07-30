Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi gazetecileri ile buluştu. Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter ve Habertürk.com yazarı Abdurrahman Yıldırım'ın da katılanlar arasında yer aldığı buluşmada Bakan Albayrak önemli açıklamalar yaptı.

"1 seneyi doldurduk. Tarihi bir yıl oldu. Engin tecrübeler edindiğimiz bir yıl oldu. Reform niteliğinde bir yılı geride bıraktık." diyen Bakan Albayrak, "İyi ve başarılı bir yıl bizi bekliyor. Direnç anlamında. Dengeleneme güçlü bir şekilde hedeflerimizin ötesinde gerçekleşti." diyerek şu ifadeleri kullandı:

- Cari anlamda, büyüme, enflasyon anlamında dengelenme önümüzdeki yıl dengelenme daha güçlü olacak. Zor bir yıl oldu ama engin tecrübeler edindik. Türkiye açısından başarılı bir yıl oldu. Türkiye bu süreci başarıyla bertaraf etti. Negatif ve olumsuz tahminleri geride bırakarak. Beklenen kötü senaryolar bertaraf edildi.

Bankalardan faiz indirimi beklentisi var mı? sorusunu yanıtlayan Bakan Albayrak, "Faiz indirimi olduğu gün ve ertesi piyasalarda faiz indirimi trendine girildiğini gördük. Bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere faizlerde indirimi çok net göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda faizlerdeki düşüş trendinde iyileşmeyi görmeye devam edeceğiz." dedi.

425 baz puanlık indirimi de değerlendiren Bakan Albayrak, "Toplamda ne kadar indirim bekliyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

- Merkez Bankası ciddi anlamda bir data setine çalışarak karar veriyor. TCMB faiz indirim sürecine girdi. Türkiye açık ara reel faiz farkıyla önde görülüyor. Bunun makası marjı bizim bilmemiz, karar vermemiz mümkün değil. İcra tarafında biri olarak reel sektörün maliyetlerindeki düşüşe olumlu bakarım. Enflasyon trendine baktığımızda aşağı yönlü sürecin devam edeceğini öngörüyoruz. 2019 enflasyon hedefinin altında kapatacağımızı çok net söyleyebilirim. Trendin aşağı yönlü olduğu görülüyor.

- Türkiye bir yıllık dengelenme sürecinde enflasyonda, faizde aşağı yönlü trende girdi ve belirsizlikleri geride bıraktı. Yılın ikinci yarısı ve 2020'de pozitif bir dönem olacak. Türkiye'nin yeni bir büyüme modeline geçeceğini ifade etmiştik. Burada özellikle cari denge konusunda dönüşümden bahsetmiştik. Beklediğimizden iyi bir yıl geçti.

10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YABANCI PARA GİRİŞİ VAR

"Af dönemleri geride kaldı" diyen Bakan Albayrak, "Vergi yapılandırma konusunda adımlar atılabilir. Vergi reformu konusundaki çalışmayı sonbahara hazırlamaya çalışıyoruz. Otomotiv konusunda yılın ikinci yarısında faizlerdeki gerileme ile olumlu etkilenecektir. Atılması gereken adım olursa bakarız." şeklinde konuştu.

Haziran ve Temmuz aylarında piyasalara 10 milyar dolardan fazla ciddi bir yabancı girişi olduğunu belirten Albayrak, "İhtiyat akçesinin devrinin para basmayla uzaktan yakından alakası yok." şeklinde konuşurken, "Türkiye son 1 yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koymuştur. " dedi.

- Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye'ye güvenip giren yatırım yapan yüzde 20 ile yüzde 60 arasında para kazanmış. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı, güvenmeyen kaybetti. “Faiz düştü kur düştü”, bu Türkiye'ye güvenin etkisi. Türkiye'ye yatırım yapan bir yıl sonra yine kazanacak.

- İşsizlikte en kötü geride kaldı. Yaz aylarında yüzde 11, 12'lere geldik gibi görünüyor. 2020'de dengelenme oturacak.büyüme enflasyon diğer anlamlarda.

"KÜRESEL İKLİM ZOR BİR DÖNEME GİRDİ"

Küresel ekonomide çok enteresan bir döneme giriyoruz diyen Bakan Albayrak, "Türkiye kendi iç dinamikleri açısından altyapısını temellerini o kadar sağlam yapmalı ki dışardan etkilenmesin. Bu yönde önemli adımlar attık, atıyoruz.

Dış gelişmelere baktığımızda küresel iklimin zor bir döneme girdiğini görüyoruz. Bizim gibi ülkeler için ise bir fırsat. Fırsat taraflarını iyi yönetmeliyiz." dedi.

DOĞU AKDENİZ KONUSU...

- Doğu Akdeniz konusu benim için önemli bir konu. Bölgenin en önemli enerji tüketicisi olan bir ülke olarak 3 yıl önce atılan adımların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Türkiye deniz ve kara aramacılığında 2020 yılında çok güzel haberlere gebe adımları uyguluyor.

- Doğu Akdeniz konusunda hakkını sonuna kadar kullanıyor ve kullanmak durumda. Umarım güzel haberleri de yakında duyarız.

"KIDEM TAZMİNATINDA TÜM PAYDAŞLAR MUTLU OLMALI "

Kıdem tazminatı, Konut sektörü, Fiyat artışları konusuna değinen Albayrak, tartışılan kıdem tazminatı ile ilgili, "Kıdem tazimatı Türkiye'nin 100 yılını etkileyecek bir konu. Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Kararlılığımız devam ediyor" dedi

- Fiyat artışlarını içerde absorbe etmek amacımız. Yapmak zorunda olduğumuz enflasyonu da göz önüne alarak yapıldı.

Kıdem tazimatı Türkiye'nin 100 yılını etkileyecek bir konu. Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Kararlılığımız devam ediyor. Bir noktaya da geldiğinde paydaşlarla paylaşacağız. Ama Türkiye bu adımı atmak zorunda. Bu yüzyılı dönüştürecek bir reform olacak.

- Reel piyasa dinamikleri içinde şu sektörü bu sektörü devletin kurtarması diye bir şey yok. Konut konusunda faizler kadar vadeler de önemli. Vadelerde 10 yılın üzerini konuştuğumuz bir süreç olacak.

ABD ile yaptırım süreci sorusuna Bakan Albayrak, "daha pozitif bir sürece girdik" şeklinde cevap verdi.

5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili soruya "Türkiye, ne işçisini ne memurunu enflasyon karşısında hiç ezdirmedi" şeklinde açıklama yapan Bakan Albayrak, "Türkiye ve dünya hassas bir dönemden geçiyor İnşallah adaletli bir şekilde orta yolda buluşulacağını umuyorum." dedi.