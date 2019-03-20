Dolar kuru geçen haftada bu yana sıkıştığı 5.45 - 5.50 arasındaki sakin seyrini sürdürüyor. Euro ise bu dönemde 6.15 - 6.20 bandındaki hareketini dolar endeksinin düşmesi ve euro/dolar paritesinin yeniden 1.1350 seviyelerine çıkmasıyla 6.20 - 6.25 arasına taşıdı.

İçeride herhangi bir veri olmazken, seçim öncesinde piyasada pozisyonlar korunuyor ve 1 Nisan sonrasına dair politika yapıcıların atacağı adımlar bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin öncelikli sorununun enflasyon olduğunu ve kararlı mücadele sürdürülerek eylül ayında tek haneli rakamların görüleceğini söyledi.

Küresel piyasalar da bir süredir sakin trendini sürdürüyor ancak gözler bugün başlayacak Fed toplantısı ve sonrasındaki toplantı özetinde. Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmiyor fakat bilanço daraltma programının detayları ve yılın geri kalanında faiz artışı olup olmayacağına dair saptamaları izleniyor.

Bankacılar ise yerel seçimler öncesi TL'de benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif bir ayrışma olduğu görüşünde. Kısa dönemde ciddi bir fark görülmese de son 1 ayda ayrışmanın belirginleştiği ifade ediliyor.

20 Martta hafif yukarı yönlü bir hareketle dolar 5.4785, euro ise 6.22 seviyesinden el değiştiriyor. Sterlin/TL ise 7.2675 ile aşağı yönlü başladı.

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Brexit süreci, küresel ticaret savaşları ve ABD-Türkiye ilişkileri ile jeopolitik riskler piyasalarda izlenen diğer unsurlar.



